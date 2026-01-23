Antena3
La periodista Elena Cabrera, tras el contraataque de Julio Iglesias: "Parece que quiere hacer un descrédito hacia sus extrabajadoras"

Julio Iglesias ha vuelto a situarse en el centro mediático tras las informaciones publicadas sobre su vida personal y las denuncias de algunas de sus extrabajadoras. Hoy, hemos hablado con la periodista Elena Cabrera para que nos cuente todos los detalles sobre su nueva publicación.

Las informaciones sobre el cantante han crecido estos últimos días, sobre todo tras contraatacar publicando y difundiendo en sus redes sociales mensajes y audios privados que, según su versión, desmontarían el relato de las presuntas denunciantes.

Elena Cabrera: “La Fiscalía está realizando una investigación y parece que lo está haciendo con garantías”

La periodista cuenta que les ha sorprendido que “en el contexto de esta investigación que está llevando la Fiscalía donde ya anunció que tomaría declaración a las dos mujeres que interpusieron la denuncia aquí en la Audiencia Nacional, teniendo en cuenta que la Fiscalía les ha dado una especial protección, pues en este contexto, la persona denunciada distribuyendo información privada y personal sobre sus extrabajadoras”. Elena asegura que enmarca esto “ de la estrategia que él puede estar realizando de defensa” y “parece que lo que quiere hacer es un descrédito hacia sus extrabajadoras”. Aunque lo verdaderamente importante es que la “Fiscalía está realizando una investigación y parece que lo está haciendo con garantías”.

Según la nuevas informaciones que ha sacado a la luz ElDiario.es , Julio Iglesias trasladaría a España a varias exempleadas sin contrato con sueldos de 340 euros. Tras ello, Elena explica que “Julio Iglesias es quien está identificando a dos de sus extrabajadoras con los nombres de Rebeca y Laura pero él no ha tenido acceso a la denuncia y es algo que no ha sido confirmado de ninguna manera. A ellas, hay que mantenerlas en su lugar donde están seguras y fuertes y convencidas y llevando y cooperando con la investigación de la fiscalía en todo lo que pueda”.

La periodista hace hincapié en su publicación. “Si os fijáis bien como ha sido su publicación, hecha en stories de Instagram. Primero aparece su comunicado y pegadas aparecen las capturas que él ha querido divulgar, pero se ha curado en decir en el texto primero que esas mujeres a las que está señalando son Laura y Rebeca”. Además, añade que cree que es porque “está asesorado” y “ha intentado no cometer algo que sea una ilegalidad o que pueda conllevar algo que sea una repercusión para él”. Una batalla mediática que continúa abierta y no parece tener fin.

