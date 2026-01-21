Un maquinista jubilado clama por las llamadas tras el accidente: "No se dio cuenta que la línea roja ocupada por el Alvia no avanzaba"

El extrabajador ferroviario prefería mantenerse en el anonimato, tenía claro que quería hablar sin tapujos sobre los recientes accidentes de tren y la situación del sistema ferroviario español.

La publicación de las llamadas del maquinista del tren Iryo que descarriló en su camino a Madrid, contra el que colisionó el Alvia que circulaba en el sentido opuesto, dirección a Huelva, arroja nuevos datos y nuevas incógnitas sobre el transcurso de los acontecimientos en el accidente de trenes del pasado domingo.

José, nombre ficticio del maquinista retirado, pone de manifiesto que pese a que el conductor del Iryo pudo ser consciente del cruce con el Alvia, no se habría percatado del choque entre ambos a juzgar por la conversación que mantiene con el centro de control de tráfico ferroviario de Madrid: "Notó que había tenido un enganchón y a lo mejor el Alvia ya había pasado".

"Estaba pensando en los segundos"

Tras confirmarse el descarrilamiento solicitaron la presencia de equipos de emergencia, sin embargo nadie en el Iryo era consciente de la situación del Alvia. En definitiva estaba a unos 800 metros en medio de la oscuridad. El exmaquinista pone por ello el foco en el centro de control, sobre el que explica cómo funcionaban las pantallas de visualización de los vehículos en sus respectivos recorridos: "Estaba pensando en los segundos y en la mesa del puesto de mando, son dos líneas blancas (una de cada sentido), tu ves por ejemplo el Alvia que va pasando, va ocupando trocitos (…) Según va pasando se va liberando la parte trasera. Yo creo que el chaval del puesto de mando no se dio cuenta que la línea roja ocupada por el Alvia no avanzaba", sentenciaba.

"¡Esto no puede ser!"

El sindicato de maquinistas SEMAF ha convocado una huelga general como protesta por el fallecimiento de sus compañeros y para denunciar la situación para la que reclaman mayor seguridad. José, de acuerdo, ponía sobre la mesa el estado de la infraestructura de los ferrocarriles, que considera que no es suficiente: "Siempre estamos riñendo por lo mismo".

Por último clamaba contra el ministro Óscar Puente: "Está muy bien que se gasten dinero en obras nuevas (...) Pero la historia es que hay que mantenerlo. De ser el puntal, ferroviariamente hablando del mundo, a esto... ¡Es que esto no puede ser coño!".

Más adelante se pronunciaba sobre el segundo accidente de tren fatal acontecido en menos de 48 horas, esta vez en Gelida, Barcelona, que deja como víctima a un joven maquinista en prácticas y más de una treintena de heridos.

