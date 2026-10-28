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Carlos Alsina, visiblemente emocionado, cuenta cómo se ha vivido la tragedia ferroviaria desde Urda, Toledo

El periodista no ha podido contener la emoción cuando relataba algunos de los testimonios que ha conocido al desplazarse al lugar de la tragedia.

Carlos Alsina, visiblemente emocionado, cuenta cómo se ha vivido la tragedia ferroviaria desde Urda, Toledo

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La tragedia ferroviaria ocurrida en Toledo ha conmocionado al país y se ha convertido en uno de los grandes temas de la jornada. Cristina Pardo ha abordado en La mesa las últimas novedades del suceso junto a sus colaboradores, analizando las circunstancias de un accidente que ha marcado la actualidad.

Para ofrecer la mejor información, la periodista ha conectado con Carlos Alsina, que se encuentra en el lugar de los hechos. El veterano comunicador ha relatado cómo se ha vivido la terrible noticia y ha revelado algunos testimonios que ha recogido durante el día.

Visiblemente emocionado, el locutor de radio ha contado cómo los vecinos se han puesto en plena disposición de los afectados desde el primer minuto. "Todo el pueblo se ha volcado en ayudar", ha revelado.

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