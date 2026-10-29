Tangui Binnier, superviviente del accidente de tren: "Nunca llegamos a imaginar lo que teníamos detrás"

Tangui Binnier es uno de los supervivientes del accidente ferroviario de Urda. Viajaba junto a su padre en el tren Iryo, concretamente en el vagón 8, el más alejado del punto del impacto. Aunque asegura que tuvo mucha suerte y que se encuentra bien, reconoce que está "un poco confundido, un poco enfadado también" y que necesita entender qué ocurrió.

En su testimonio en La Mesa, recuerda que, en el momento del accidente, los pasajeros no sabían qué estaba pasando. Vieron cómo se caían los cables y sintieron que el tren se impulsaba hacia delante. Algunos viajeros llegaron a golpearse contra los asientos y a sufrir heridas, como roturas de nariz. Sin embargo, quienes estaban en su vagón no llegaron a imaginar que otro tren había impactado por detrás.

La decisión de salir del tren en medio de la confusión

Los primeros momentos estuvieron marcados por la incertidumbre. Mientras algunos pasajeros defendían que debían permanecer dentro del tren por el peligro de los cables eléctricos, otros temían que pudiera llegar otro convoy. Según explica Tangui, no recibieron órdenes y fueron los propios viajeros quienes debatieron qué hacer.

Finalmente, él y otros pasajeros decidieron salir. Su padre, que viajaba en el vagón 7, consiguió abrir la puerta y ambos vagones estuvieron entre los primeros en abandonar el tren e intentar ayudar a los demás. Fue entonces cuando pudieron ver los daños que había detrás, una imagen que no habían llegado a imaginar desde su posición.

La angustia de no poder hablar con su madre durante tres horas

Tras el impacto, Tangui llamó a su madre para contarle lo que estaba ocurriendo. En ese momento, todavía no sabía dónde estaba su padre y desconocía qué había provocado el accidente. La comunicación se cortó y su madre se quedó con la incertidumbre de no saber si ambos estaban bien.

Poco después, Tangui consiguió encontrar a su padre, que ya estaba fuera del tren intentando ayudar a otros pasajeros. Pudo avisar a su madre de que los dos estaban bien, pero la falta de cobertura volvió a impedir que hablaran con normalidad. "Después se nos cortó la red y no pude hablar con ella después de tres horas", relata.

A pesar de haber salido ileso, Tangui sigue intentando comprender lo sucedido. Su testimonio en La Mesa refleja la confusión de los primeros instantes del accidente y la incertidumbre que vivieron los pasajeros que, sin saber qué había ocurrido, tuvieron que decidir cómo actuar.