Miguel Ángel Pérez recuerda el horror del accidente de tren: "Oímos un impacto gigantesco, como si tratara de traspasar una montaña"

Miguel Ángel Pérez viajaba habitualmente entre Madrid y Sevilla y, aquel día, lo hacía en el coche 1 del AVE, el vagón de cola. El trayecto ya había sufrido contratiempos por una parada técnica en la que les avisaron de una sobrecarga de tráfico en las vías. Tras reanudar la marcha, apenas diez minutos después, escucharon un estruendo que Miguel Ángel describe como "un impacto gigantesco, como si tratara de traspasar una montaña a 200 kilómetros".

El golpe sorprendió a los pasajeros, algunos de los cuales estaban trabajando con las mesas extendidas. Aunque los asientos de su coche resistieron, pronto comenzaron a ver desperfectos y restos de vagones a ambos lados. "Esto no puede ser, nosotros nos hemos chocado con otra cosa", recuerda haber pensado al ver lo que estaba ocurriendo.

Romper las ventanas para salir del tren

La evacuación se produjo en medio de la confusión. Los pasajeros rompieron ventanas y consiguieron abrir algunas puertas que comunicaban los vagones, además de la puerta principal. Al bajar por el terraplén de gravilla junto a las vías, comenzaron a ver llegar a la Guardia Civil, cuyos agentes les indicaban que salieran del tren.

En esos primeros momentos, mientras algunos viajeros trataban de recuperar sus pertenencias, otros intentaban comunicarse con sus familiares y localizar a las personas con las que viajaban. Para Miguel Ángel, la prioridad era encontrar a sus compañeros de trabajo, que estaban repartidos entre varios coches.

La preocupación por sus compañeros, entre ellos Manuel Banderas

Miguel Ángel viajaba con un grupo de compañeros para grabar un musical. Entre ellos estaba el actor Manuel Banderas, que iba en el mismo coche, mientras que otras compañeras viajaban en los coches 2 y 3.

Nada más poder hacerlo, envió un mensaje a su familia para tranquilizarla y explicar que estaba bien. También avisó de que iba a ahorrar batería mientras intentaba localizar al resto del grupo: "Estoy bien, ahorro batería, voy a buscar a mis compañeros".

Su objetivo era reunir a todos y comprobar que nadie se quedara sin ayuda por estar herido o no poder comunicarse. Un testimonio que refleja la incertidumbre vivida tras el accidente y la importancia de encontrar a los seres queridos y compañeros en medio del caos.