Pedro Sánchez: "Todo el Estado está volcado en la respuesta ante esta tragedia humana"

Poco antes de las 09:00 horas un tren Renfe, que llevaba 378 pasajeros, ha chocado contra un Iryo, que viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé, a la altura del municipio toledano de Urda.

Renfe ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 dentro del Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares y ruega a quienes tengan un billete para el corredor de Madrid-Andalucía que no acudan hoy a las estaciones.

A las 8:30 horas de este miércoles el sistema de seguridad LZB, que sólo funciona ya en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, registró una caída que provocó la detención de al menos seis trenes.

Seis minutos después, a las 8:36 horas se dio la autorización al maquinista del AVE de retomar la marcha, que recorrió unos 25 kilómetros hasta las 08:53 h., cuando embistió al Iryo que estaba parado en la vía. El número de muertos es todavía provisional, según el último balance 69 personas han fallecido aunque el número podría crecer al mover los vagones. Emergencias de Castilla La-Mancha confirman que 107 heridos siguen ingresados en los centros hospitalarios de la región.

La comparecencia de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha dirigido en una rueda de prensa a todos los españoles tras la reunión del CECOPI con el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page y lo primero de todo ha querido sumarse al dolor de todas las víctimas y destacar la labor de voluntarios y trabajadores que llevan desde primera hora de la mañana de este pasado miércoles ayudando.

Sánchez ha detallado que se están llevando a cabo la afiliación de toda la gente para dar asistencia sanitaria y psicológica. También ha destacado que está en marcha el plan para esclarecer las causas que han originado el accidente ferroviario y explica que la Administración General del Estado está trabajando para dar solución a las familias de las víctimas de esta terrible tragedia.

"Hemos puesto desde el primer momento el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil, movilizando elementos de la UME, Guardia Civil y Policía Nacional que han estado bajo en mando de coordinación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, para dar una respuesta urgente rápida y eficaz", explica.

Finalmente, ha recordado que, desde Renfe, se ha puesto en marcha el Plan de Asistencias a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y Familiares, habilitando un número de teléfono para poder informar al centro de asistencia.

"Trabajamos día y noche para dar respuesta a las víctimas y esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia y reforzar la seguridad para q no vuelva a suceder", concluye el presidente.