Rafael Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario, apunta a "fallos en cascada" tras el accidente: "Es imprescindible parar"

Rafael Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario, se ha pronunciado en La Mesa sobre las posibles causas del accidente de tren. Preguntado por si cree que se trata de un fallo humano o de una sucesión de errores, se ha decantado por la segunda opción: "Fallos en cascada, sin duda alguna".

Escudero ha recordado las advertencias que, según explica, su organización trasladó tras los accidentes anteriores y la desconvocatoria de la huelga de febrero de 2026. En su opinión, no se estaba garantizando una solución a los problemas reales del ferrocarril, y señala que las limitaciones de velocidad continúan presentes en distintas líneas.

El portavoz sindical reclama revisar el modelo ferroviario

Entre las cuestiones que pone sobre la mesa, Escudero destaca que el sistema LZB de la línea de Sevilla no se ha sustituido por el sistema ERTMS, pese a que, según afirma, el cambio estaba presupuestado desde 2021.

El portavoz considera que estos problemas obligan a replantear el funcionamiento del sector ferroviario. "Es imprescindible pararse, coger aire y redimensionar el sector ferroviario", sostiene, al cuestionar una liberalización que, en su opinión, se hizo de forma precipitada.

Escudero argumenta que se incorporaron numerosos trenes a las vías sin que las infraestructuras ni las estaciones estuvieran preparadas para asumir ese volumen de tráfico. Por ello, reclama reconducir el modelo y revisar las condiciones en las que se ha desarrollado la liberalización ferroviaria.