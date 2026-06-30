A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, descubrimos la respuesta de Rocío Muñoz a la querella de Omar Montes
Omar Montes ha anunciado una querella contra Rocío Muñoz en la que le reclama 500.000 euros por atentar presuntamente contra su honor. ¿Piensa ella contraatacar?
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La guerra entre Omar Montes y Rocío Muñoz, la joven esteticista que dice estar embarazada de él, da un paso más. Esta vez, el cantante se ha querellado contra ella, reclamándole 500.000 euros por presuntas injurias y calumnias.
Según Omar Montes, las declaraciones que ha hecho Rocío en las que asegura que el artista la coaccionó, amenazó y presionó para abortar, atentan contra su imagen pública y contra su honor.
Esta tarde, hablamos con Rocío Muñoz, que afirma tener todo justificado con pruebas que sustentan su versión. ¿Tiene pensado entrar en una batalla judicial con Omar Montes? ¿Ha podido hablar con él? ¡No te pierdas su respuesta, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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