María, la mujer que se encaró a la ministra por las pulseras antimaltrato: "Todos los servicios de Igualdad están privatizados y la violencia es un negocio"

Hablamos con María, la presidenta de una asociación de víctimas de maltrato que se enfrentaba a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los nuevos fallos de las pulseras telemáticas.

Tensión entre la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y una mujer maltratada que le ha reprochado los nuevos problemas con las pulseras antimaltrato tras otra caída del sistema. La ministra estaba atendiendo a los medios en Granada cuando María Martín, que además es presidenta de la asociación contra el maltrato La Volaera, le plantaba cara. En Espejo Público hemos querido darle voz para que nos cuente cuál era su intención a la acercarse a Ana Redondo: "Decirle la verdad. Que estaba mintiendo".

Porque para María Martín "decir que no falló nada y que las víctimas estaban atendidas en todo momento es mentir a la opinión pública y mentir a las victimas". La presidenta de la asociación contra el maltrato La Volaera asegura: "Tenemos llamadas de compañeras desde las 8 de la mañana que les estaba saltando el dispositivo constantemente y fueron ellas las que tuvieron que llamar a Cometa".

"Decir que no falló nada y que las víctimas estaban atendidas en todo momento es mentir a la opinión pública y mentir a las victimas"

María ha afirmado que la ministra de Igualdad "ya mintió en septiembre con la primera crisis del sistema que dijo que no había ninguna mujer asesinada, sin ninguna empatía con lo que es el pánico y la tortura que le esté sonando a una victima el dispositivo". La presidenta de esta asociación recuerda que "las víctimas que llevan este dispositivo son de violencia extrema. El peligro es real y muy gordo".

Susanna Griso ha querido saber si las pulseras antimaltrato siguen dando fallos y María ha sido tajante: "Constantemente. Todos los servicios de Igualad están privatizados y la violencia es un negocio".

"Las víctimas que llevan este dispositivo son de violencia extrema. El peligro es real y muy gordo"

Mensaje para la ministra... Y para todos

María Martín, además de ser la presidenta de la asociación, fue también una mujer maltratada durante 11 años: "Yo he pasado muchos años como víctima, he estado a punto de morirme 4 veces". Y a aprovechado esta entrevista para pedir "responsabilidad a la opinión pública y a toda la sociedad. Tenemos madres, hermanas, amigas... Nadie está libre de sufrir. Si la opinión pública no denuncia está cometiendo un delito de omisión de socorro al no ayudar a una victima de malos tratos".

