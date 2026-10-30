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La técnica perfecta para humedecer las migas: “No queremos que se haga papilla”

Joseba Arguiñano ha invitado a Thais Villa para preparar unas migas con yema, trufa y uvas. Pero, ¿cuál es la mejor forma de humedecer el pan? Con este truco, las migas saldrán siempre perfectas.

Joseba Arguiñano y Thais Villa

La técnica perfecta para humedecer las migas: “No queremos que se haga papilla”

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Borja Tamayo
Publicado:

Las migas son un plato típico de nuestra gastronomía y, aprovechando la visita de Thais Villas al programa, Joseba Arguiñano las ha preparado de forma magistral: con yema, trufa y uvas.

Ahora bien, el truco para que la receta salga a pedir de boca, el primer paso es humedecer el pan seco. Una labor que se debe llevar a cabo en su justa medida, evitando que “se haga papilla”. Para ello, un chorrito de vino blanco y pimentón, junto a un pelín de agua echada directamente con los dedos es más que suficiente.

Una vez el agua y el vino están en el bol, toca remover bien los trozos de pan para dejar que cojan la humedad. ¿Quieres ver cómo lo ha hecho para disfrutar siempre que quieras de unas migas con la textura adecuada? Dale play al vídeo de arriba.

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