Iván Redondo: "Si el PSOE quiere movilizar a la izquierda tiene que dirigirse a los mayores de 45 años"

Iván Redondo, analista político, cree que si Margarita Robles hubiera intervenido en el encontronazo de Félix Bolaños en los actos de Madrid del Dos de Mayo finalmente el ministro de la Presidencia hubiera acabado subiendo al estrado. Matiza además que en plena carrera electoral haya que relativizar este tipo de momentos "porque en general en política hay que centrarse en emociones positivas más que en las negativas". Apunta además que ese día Bolaños eclipsó a los candidatos Reyes Maroto y Juan Lobato.

"¿De verdad pensáis que los jóvenes están pensando en el interrail?"

Conidera que para conocer a la gente de entre 18 y 30 años hay que educar las miradas: "¿De verdad creéis que están pensando en el interrail, en el Erasmus, en comprarse una primera vivienda? El CIS de hace 2 semanas dice que el 7% de ellos se preocupa de la vivienda. "Si el PSOE quiere movilizar el voto de izquierda tiene que centrarse en los mayores de 45 años y explicar estas políticas. Los jóvenes son más abstencionistas en las locales que en las generales y Sánchez lanza mensajes de generales", apunta.

"La movilización de la derecha es de generales y el PSOE ve en sus encuestas que tienen 60% de fidelidad pero si quieres la movilización de la izquierda hay que ir a los mayores de 45 que es donde está la transferencia entre PSOE y PP", mantiene.

Está de acuerdo en los anuncios que ha hecho el presidente Pedro Sánchez pero mantiene que los jóvenes de entre 18 a 30 han nacido en el año 95 y en la mitad de 2005, cuando Aznar fue presidente y cuando Zapatero empezó a serlo. "Se están lanzando mensajes que tienen que ver más con mi generación que tiene 42 años. Ellos son una generación muy mágica que primero siente y luego piensa. Las mejores ideas para ganar elecciones las tienen ellos", señala.

¿Confía Iván Redondo en las conclusiones que arrojan las últimas encuestas electorales?

Según las últimas encuestas aún está todo en el aire dependiendo que consiga ese 5% de representación Podemos tanto en Madrid como en Valencia. El 16% del censo de la Comunidad Valenciana es el Ayuntamiento. "María José Catalá tiene el Ayuntamiento de Valencia como ha sido desde el año 95 hasta ahora. Entonces te llevas la Generalitat, es lo que hizo Rita Barberá con un desconocido Zaplana. Me consta que Ximo Puig sabe que esto es así, por eso se presenta por primera vez no por Castellón sino por la provincia de Valencia".

En cuanto a Podemos en Madrid, señala que en este momento Alejandra Jacinto entra con un 5,1%. "O la izquierda consigue una movilización similar a generales para que entre Podemos o se despide de ellos. Eso pasó en 2021 en la Comunidad de Madrid. A los líderes de las campañas se les nota, la Comunidad Valenciana lo decide el Ayuntamiento".

Finalmente Yolanda Díaz va a hacer campaña a favor de Unidas Podemos. Una decisión que a Redondo le parece muy acertada y cree que ha sabido reconducir lo que podía ser un desgaste para la izquierda. "Si sigues vendiendo 3 izquierdas contra a 2 derechas se acabó La Moncloa. En el momento que se integren les veremos en tercera posición".

La recomendación musical de Iván Redondo

Como cada semana Iván Redondo hace una recomendación para los candidatos en clave musical. En este caso ha elegido el tema 'Devil came tome' del grupo Dover. Le encanta la canción "por algo que no hay que olvidar". El tema dice 'ese diablo viene a mí', 'mentí por mí'. "Lo interesante aquí son las emociones. Hay 3 tipos de emociones: el miedo el rechazo y la esperanza. Hay que hacer una candidatura a favor y no a la contra: apostar por a alegría de vivir, orgullo de pertenencia y la esperanza", añade.