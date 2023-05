Iván Redondo, sobre el altercado de Bolaños en Madrid: "Es inadmisible que Margarita Robles suba al estrado dejándole abajo"

Iván Redondo visita Espejo Público para repasar la agenda política semanas antes de las elecciones municipales del 28M. Señala que la encuesta electoral de El País ya explica que el choque entre Sumar y Podemos ya les pasaría factura en las urnas. "Si van juntas el PP se tendrá que despedir del Gobierno pero si van separadas no hay Gobierno posible", señala.

"Ese tercer partido que de repente coge posición en provincias como Cáceres es decisivo", afirma Redondo. Defiende que la batalla de las elecciones municipales se librará en las provincias pequeñas y la diferencia de ser segundo o tercero implicará todo.

El incidente de Bolaños en los actos del Dos de Mayo en Madrid

Iván Redondo conoce bien a Miguel Ángel Rodríguez, jefe del Gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Asegura que Rodríguez "tiene espíritu de Mourinho". "Yo nunca he tenido ese espíritu de Guardiola", bromea. "Tenemos dos estilos distintos: Una vez me dijo tu método es ideas más que ideologías y luego giras a ideas y mi método es ideología antes que ideas siempre", recuerda el analista.

Cree que prohibiendo a Félix Bolaños subir a la tribuna de autoridades por los actos conmemorativos del Dos de Mayo en Madrid Ayuso obtuvo una victoria política "aunque muy cruel, porque las imágenes son muy crueles".

No reconoce a Félix en sus acciones del Dos de Mayo y no sabe quién le ha asesorado pero él le habría dicho que no fuera porque no hay rédito político y era el día de Juan Lobato y Reyes Maroto. Cree que Bolaños ha intentado subir al estrado de autoridades porque adora Madrid.

A la Comunidad e Madrid no le gustó la intervención de Bolaños en el acto el pasado año

"Tiene una cierta interpretación no escrita si te han invitado o no. Félix Bolaños hace un año presidió los actos porque iba en representación del presidente del Gobierno", recuerda. Después de acudir al acto el pasado año Bolaños convocó una rueda de prensa para decir que habían hackeado los teléfonos de presidencia del Gobierno dentro del 'caso Pegasus' y a la Comunidad no le gustó porque le afearon eclipsar el acto con esta información.

Redondo no entiende que Margarita Robles suba al escenario dejando a su compañero de partido, Félix Bolaños, abajo. Tampoco entiende que Alberto Núñez Feijóo, que quiere ser presidente del Gobierno, contemple la escena, "porque hay un ministro en la sala". "Que Robles y Feijóo no reaccionen a la escena a mí me sorprendió", reconoce.

La carrera de Núñez Feijóo a la Moncloa pasará por las cuatro plazas

Las encuestas dan la victoria al líder del PP en las próximas elecciones generales. Cree Redondo que en política hay que distinguir entre lo probable y lo posible y todo puede pasar. "Hay varias plazas donde vamos a respirar y a oler dónde el PP se está jugando su batalla el 28 de mayo (Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla). Los más de 27 millones de votos los tienes aquí".

En el caso de Barcelona, apunta que Jaume Collboni (PSC) es el favorito y quede primero o segundo puede forjar diferentes mayorías. En Barcelona confluyen el PSC, Junts, Ada Colau y Esquerra y el PP catalán. "Si esto es así Feijóo sería quien le daría Barcelona al PSC. Puede no pasar pero ya lo advertimos para que no tengamos sorpresas. La CUP y Vox en este momento no entran en Barcelona".

Su tesis sobre Valencia pasa por imaginar que el PP gana allí las elecciones del 28M. Quedarían seis meses para las elecciones generales y el PP tendría Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana. "Esto no ha pasado nunca y esto le da un efecto ancla a Feijóo. En este momento el Ayuntamiento es de María José Catalá y si esto es así se puede vivir un momento 1995 en el que el Ayuntamiento se sincronice con la Generalitat".

Sobre la influencia de Andalucía en las elecciones generales recuerda que hace 6 años se decía que el PSOE era un partido del sur con oficina en Madrid. El PP puede tener Andalucía pero solo le sacará 3 o 4 escaños al PSOE si voltea, señala. "La clave está en el Mediterráneo, si tú le quitas el Mediterráneo se acabó la batalla porque vas a estar muy empatado en Andalucía".

La recomendación musical de Redondo para Núñez Feijóo

Como cada semana Iván Redondo recomienda un tema musical a uno de los candidatos a las elecciones generales. En este caso la recomendación va dirigida a los Australian Blondie con su tema 'Chup chup', tema de la película 'Historias de Kronen'. "Los que vivimos en Madrid reconocemos el puente Eduardo Dato, en la peli hay dos personas colgadas en el puente. En Madrid siempre tienes que estar colgado de ese puente y sabes quien está abajo nuestro amigo Miguel Ángel Rodríguez esperando por si te caes. Esto es Madrid o atacas o te atacan, o embistes o te embisten políticamente. A por todas, Feijóo va a tener que subirse al puente Eduardo Dato no vale solo vender 'antisanchismo' tienes que construir una candidatura a favor".