"La inquiokupa nos lanza ratas y las zurraspas cuando se limpia el culo con servilletas del bar": el calvario de Felipe a los 81 años

Felipe tiene 81 años y vive amenazado de muerte por su inquiokupa. A día de hoy ya no puede mas. Vive a diario con insultos y amenazas de muerte por parte de esta mujer. Cuenta que le cedió la habitación a un compañero y este le dijo que iba a llevar a su pareja. A los pocos días él se fue pero su pareja se quedó. De esto han pasado ya 3 años.

Felipe supera ya los 40.000 euros de pérdidas entre lo que le debe esta mujer y los gastos que ha tenido con abogados para reclamar la deuda. Mantiene que, pese a que no paga, ella tiene dinero y sospecha que ejerce la prostitución porque a la habitación llegan hombres que están un periodo de tiempo determinado y al poco tiempo se marchan.

"Se limpia el culo con servilletas de bar y me las tira, es una guarrería muy gorda"

Felipe tiene que soportar un trato vejatorio constante: "Ella se limpia el culo y con lo que sobra me lo tira aquí en la escalera", Mantiene que además le tira ratas. "Se limpia con servilletas del bar, no compra papel higiénico, es una guarrería muy gorda, las ratas no sé de dónde las saca".

"Le tengo miedo y cuando la veo me meto en casa"

Los vecinos afectados han instalado una cámara para granar el momento en el que la mujer lleva a cabo estas agresiones. Felipe tiene miedo de los gestos de "maldición" que le dedica y cuando la ve prefiere meterse en casa.

Debido a este viacrucis diario este octogenario sufre ataques severos de ansiedad. Señala que tiene el miedo metido en el cuerpo y cuando se pone ansioso le tiemblan las piernas y los brazos. Cuando le insulta sufre ataques que le ha llevado directamente al hospital.

"Me partió el labio y me mandó directamente a Urgencias"

Paolo e Iván son los vecinos de arriba de esta mujer. A uno de ellos le partió el labio y le mandó directamente a Urgencias. Les ha rayado el coche. "Agarró la caca de una de mis perritas y nos la lanzó hacia la puerta, se nota el olor porque no limpia", lamentan.

Paolo es un paciente oncológico con metástasis en cadera, femur y pómulo. Esta situación le ha generado mucha tensión y ansiedad. "Esto se está saliendo de control".

Espejo Público se ha intentado poner en contacto con esta mujer. Califica a Felipe de mentiroso. "Está diciendo mentiras", señala.

