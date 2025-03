Las imágenes del enfrentamiento de García Albiol, PP, con una okupa y sus amenazas: "A cabezazos, destrózalo a cabezazos"

Según el testimonio de los vecinos la mujer actuaba con nocturnidad para acceder a una vivienda vacía de la ciudad barcelonesa de Badalona. En seguida encontró la oposición y la movilización vecinal, a la que se sumó el alcalde de la población, Xavier García Albiol. El político del Partido Popular, como ya ha hecho en otras ocasiones, se ha implicado directa y personalmente en un caso de okupación.

El apoyo de García Albiol, que se unía a la concentración de protesta de los vecinos del inmueble contra la presencia de la irregular inquilina, daba como resultado un enfrentamiento de éste con la mujer.

"En Badalona, la okupación no es bienvenida"

Xavier García Albiol publicaba un vídeo en sus redes sociales en el que se recogían las imágenes del momento en que varias personas entraban en la vivienda a través de la ventana del balcón. También describía la situación, así como los encontronazos de la okupa con varios residentes de la zona: "Se ha intentado hablar con la okupa, ella no entra en razón".

"Te pego un palizón que te mato"

A la mujer se le escucha amenazar gravemente a uno de los vecinos que trataba que abandonara la vivienda que no es de su propiedad. García Albiol, que se encontraba en el lugar intervenía nada más escuchar a la okupa: "Deja de amenazar. Tú te has metido en un piso que no es tuyo".

"Que te quedes a dormir, no vas a ver un duro"

El alcalde invitaba a la mujer a actuar con sentido común y marcharse del lugar, cosa a la que ella se negaba, al mismo tiempo que reclamaba una cantidad de 3.000 euros, que ella habría solicitado al propietario de la vivienda para abandonarla, o de lo contrario destrozaría el piso: "Pues aquí estaremos", advertía Albiol.

"Pero lo voy a destrozar", era la respuesta de la aprovechada mujer cuando García Albiol le aseguraba que no iba a recibir ningún pago, que definía como ilegal.

"Hasta que coja sus cosas y se marche"

La declaración de intenciones del regidor de Badalona quedaba clara en los vídeos que publicaba. Como los vecinos movilizados, que hacían guardias frente al edificio, Albiol aseguraba que no se marcharía hasta que lo hiciera primero la okupa. Pasaban las 22:00 horas de la noche.

Llegaba la mañana del día siguiente y la presión de los vecinos daba sus frutos. La okupa se marchaba del lugar, no sin antes denunciar entre lágrimas ante las cámaras de 'Espejo Público' que padece una situación de vulnerabilidad, y supuestas coacciones de los vecino para que saliese de la vivienda que había okupado.

