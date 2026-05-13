Las confesiones de Arón Piper y Marco Cáceres en El Hormiguero: “Es un código entre colegas”

Trancas y Barrancas han aprovechado la visita de Arón Piper y Marco Cáceres a El Hormiguero para ponerles a prueba con una sección centrada en su convivencia. Las hormigas no han dudado en ir un paso más allá y preguntarles por los detalles más íntimos de su día a día compartiendo piso.

Entre risas, los actores han respondido a cuestiones de lo más curiosas, como si alguna vez han usado la ropa interior del otro, dejando claro el nivel de confianza que existe entre ellos.

Uno de los momentos más divertidos ha llegado al hablar de qué ocurre cuando uno liga en casa. “Eso he sido yo siempre el puteado”, ha confesado Marco entre risas, explicando que le tocaba retirarse al salón: “Es un código entre colegas”.

Además, han reconocido que si escuchan ambiente festivo en otros pisos, no dudan en montar uno aún mejor, dejando claro que su convivencia está marcada por el buen humor y la complicidad.