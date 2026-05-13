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Viernes a las 22:00h

"Se nota que ha estado 'enchayando'": el jurado, impresionado con la imitación de Jesulín en la quinta gala de Tu cara me suena

Los miembros del jurado tendrán muy difícil la tarea de puntuar, ya que los concursantes protagonizarán grandes números en el próximo programa.

"Se nota que ha estado 'enchayando'": el jurado, impresionado con la imitación de Jesulín en la quinta gala de Tu cara me suena

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Patri Bea
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El nivel en Tu cara me suena no para de subir y en la gala de este viernes podréis comprobarlo. Al jurado se le complicará mucho la tarea de puntuar y varios de ellos irán prometiendo doces después de algunas actuaciones.

Jesulín de Ubrique será uno de los que sorprenda al jurado en la quinta gala. El gaditano lo dará todo con torero sobre el escenario y Àngel Llàcer recalcará tras su actuación: "Se nota que ha estado 'enchayando'".

Rigoberta Bandini, Huntr/x, Sergio Dalma o Nathy Peluso serán otros de los artistas imitados esta gala. ¡No te la pierdas, el viernes a partir de las 22:00h en Antena 3! Y si no quieres esperar, puedes adelantarte en atresplayer.

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