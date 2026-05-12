Las PCR del hantavirus de los pasajeros españoles se analizan en un único laboratorio en España

Las pruebas realizadas a los pasajeros españoles vinculados al brote de hantavirus del crucero MV Hondius ya se encuentran en el Centro Nacional de Microbiología, ubicado en Majadahonda. Se trata del único centro del país con capacidad técnica para analizar este tipo de muestras.

Tras la llegada de los afectados a España, las PCR fueron realizadas en hospitales de referencia y, posteriormente, las muestras biológicas se trasladaron bajo protocolo de seguridad hasta el laboratorio madrileño para su análisis.

Cómo se hacen las pruebas

A diferencia de las PCR popularizadas durante la pandemia de covid, las pruebas del hantavirus no se realizan mediante frotis nasal. En este caso, los especialistas trabajan con muestras de sangre para detectar posibles rastros del virus.

Los expertos explican que se trata de pruebas de alta sensibilidad, capaces de identificar cantidades mínimas de material genético del patógeno. "Aquí dentro están ahora mismo todas las muestras recogidas a los españoles afectados por el hantavirus", explican desde el laboratorio.

Qué ocurre si la prueba da negativo

El protocolo sanitario varía según la situación clínica del paciente. Si la PCR resulta negativa, pero la persona presenta síntomas, la prueba se repite entre 24 y 48 horas después.

En cambio, si el contacto estrecho no presenta síntomas, la PCR volverá a realizarse siete días más tarde para descartar completamente la infección.

Los especialistas recuerdan que el hantavirus puede permanecer con cargas virales bajas durante los primeros días, lo que obliga a mantener la vigilancia médica incluso con un primer resultado negativo.

Un virus conocido desde hace años

Aunque el brote del crucero ha situado el hantavirus en el foco internacional, los expertos recuerdan que el patógeno lleva décadas estudiándose en países como Argentina y Chile.

Se trata de un virus zoonótico, transmitido de animales a humanos, y cuya variante americana puede provocar cuadros respiratorios graves. "La variante americana, que es la que nos afecta, es la más grave", advierten los especialistas.

Pese a la alarma generada por el brote, los expertos subrayan que el nivel de transmisión no es comparable al del covid. La propagación entre personas requiere un contacto mucho más estrecho y las posibilidades de contagio son menores. Aun así, Sanidad mantiene activos los protocolos de seguimiento y vigilancia sobre pasajeros y contactos estrechos.

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