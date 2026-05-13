Hoy, David Bisbal pondrá el ritmo a la noche de El Hormiguero

El invitado de esta noche viene al programa a presentarnos su nueva versión de la mítica canción de Camilo Sesto, 'Vivir así es morir de amor'. David Bisbal se sienta con Pablo Motos para hablarnos de este lanzamiento que muestra su faceta más crooner y que sirve como carta de presentación de su esperado nuevo proyecto musical.

El artista nos contará qué ha significado para el revivir este clásico y cómo ha sido el proceso de grabación del mismo. Este tema es el primer single del que será su próximo disco de versiones, donde rendirá homenaje a grandes artistas de la historia de la música.

Sobre él:

David Bisbal, una de las estrellas más reconocidas de la escena musical, regresa al programa con la energía y el carisma que le caracterizan. Con más de dos décadas de éxito internacional a sus espaldas, el artista nos contará cómo ha sido este giro tan inesperado en su carrera.