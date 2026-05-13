Roberto Brasero llega a Mask Singer como investigador invitado antes de la gran Semifinal

Esta noche, el programa será testigo del enfrentamiento entre Clavel, Tortuga, Jirafa, Pizza y Mejillón. Las cinco máscaras regresan al escenario de Mask Singer: adivina quién canta para batirse en un duelo y un “truelo”, pero solo tres de ellas conseguirán mantener oculta su identidad y pasar a la siguiente fase.

Begoña Villacís (Chihuahua) y María del Monte (Loro) fueron las protagonistas de los dos desenmascaramientos de la gala anterior. Ambos se suman a los de Tomás Roncero (Bocata de Calamares), Cayetana Guillén Cuervo (Planta Carnívora), Samantha Fox (Labios), Trancas y Barrancas (Chanclas), Salva Reina (Caracol), Martina Navratilova (Fregona), Elle McPherson (Micrófono) y Bernd Schuster (Semáforo).

Arturo Valls sigue siendo el maestro de ceremonias de este gran show, al que se han incorporado Juan y Medio, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre. Ellos integran el equipo de investigadores de esta nueva edición, junto a Ana Milán, que continúa una temporada más. ¡Te esperamos esta noche!