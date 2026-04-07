Un ingeniero español de la NASA, sobre Artemis II: "Es el paso imprescindible para volver a pisar la Luna"

La misión Artemis II vuelve a poner a la Luna en el centro de la actualidad. Será la primera misión tripulada que orbite nuestro satélite desde el programa Apolo. Un paso decisivo para que, en los próximos años, el ser humano vuelva a pisar la superficie lunar.

En Espejo Público, Susanna Griso ha entrevistado a José Manuel Grandela, ingeniero de la NASA durante cuatro décadas y protagonista directo de la llegada a la Luna en 1969. "Yo participé en el Apolo 11 manteniendo las comunicaciones entre Madrid y Houston. Todo lo que se enviaba y recibía pasaba por nuestras antenas", explica.

Grandela recuerda la importancia de esa conexión constante: "Era fundamental mantener la comunicación segundo a segundo con los astronautas durante toda la misión". Un trabajo clave desde las estaciones de Fresnedillas y Robledo de Chavela.

Sobre por qué se ha tardado más de 50 años en volver a la Luna, es claro: "Primero, porque vale un riñón". El ingeniero explica que, tras ganar Estados Unidos la carrera espacial frente a la Unión Soviética, el interés político cayó por parte de Rusia: "Ser el segundo ya no tenía sentido, y el presupuesto se recortó de forma drástica".

Ahora, el contexto ha cambiado. "Esta misión es imprescindible. Es el paso previo para que el ser humano vuelva a pisar la Luna", afirma. El objetivo a largo plazo va más allá: "Después se quiere establecer una base permanente allí".

Grandela también advierte de los riesgos para el Artemis II. Uno de los momentos más delicados será el regreso y considera que "la reentrada es quizás la fase más peligrosa. Se alcanzan temperaturas de hasta 2.800 grados y cualquier fallo puede ser crítico". Por eso recomienda acompañarlo de "algún que otro rezo".

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