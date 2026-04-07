Los astronautas de Artemis II se prepararon viendo Proyecto Salvación para su misión a la Luna: "Ryan Gosling está excelente"

El fenómeno de Proyecto Salvación no deja de crecer. Tras disparar el interés de miles de personas por convertirse en astronauta, la película ha dado un paso más al colarse directamente en la rutina de quienes realmente van al espacio.

Los astronautas de la misión Artemis II han revelado que vieron la película durante su cuarentena previa al lanzamiento, un momento clave en el que se preparan física y mentalmente para el viaje. La elección no fue casual: buscaban una historia que conectara con el espíritu de exploración y desafío que define su misión.

El equipo, formado por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, destacó especialmente el tono optimista del filme y su enfoque sobre la ciencia y la colaboración. Hansen, en concreto, elogió el trabajo de Ryan Gosling, señalando que su personaje refleja bien la mentalidad necesaria para enfrentarse a lo desconocido.

"Tuvimos muchísima suerte. Pudimos ver Project Hail Mary durante la cuarentena. Fue un verdadero detalle que nos enviaran un enlace para verla en casa con nuestras familias, preparándonos así para nuestra propia aventura espacial", dice Hansen sobre la cinta.

"Le diría a Ryan que el arte imita a la ciencia y viceversa, al parecer. Hizo un trabajo excelente en esa película. Es maravilloso ver a la gente involucrarse tanto en esos papeles. Me pareció un ejemplo muy inspirador, alguien que sale ahí fuera y hace lo que se hizo para salvar a la humanidad. Es un ejemplo extraordinario que todos podemos seguir. Todos pensamos que esa película era realmente edificante e inspiradora".

La conexión entre ficción y realidad va aún más allá. Proyecto Salvación narra la historia de un hombre corriente que acaba convertido en astronauta en una misión crucial para salvar a la humanidad, un relato que, salvando las distancias, entronca con el espíritu de las misiones reales de la NASA.

Ryan Gosling en Proyecto Salvación | Sony Pictures

Además, el propio Gosling quiso participar en este momento especial enviando un mensaje de apoyo a la tripulación antes de su despegue, reforzando ese vínculo simbólico entre el cine y la exploración espacial.

Artemis II, lanzada el 1 de abril de 2026, marca un hito histórico al convertirse en la primera misión tripulada en orbitar la Luna en más de medio siglo. Un regreso que simboliza una nueva era para la exploración espacial… y que, curiosamente, ha tenido banda sonora cinematográfica.