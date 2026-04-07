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Salud

Día Mundial de la Salud

Comer bien, ejercicio y descanso, las claves de una buena salud

El día Mundial de la Salud 2026 se celebra el 7 de abril y es un llamamiento a las personas de todo el mundo para que apoyen la ciencia y la investigación. También se intenta mejorar la alimentación saludables, aumentar el ejercicio y descansar lo suficiente.

Día mundial de la salud

El día Mundial de la Salud 2026 se celebra el 7 de abril | Freepik

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Ángel Pinto
Publicado:

Este martes 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, un día en el que recordamos que la salud es lo primero. La medicina ha evolucionado mucho para que vivamos más y mejor, pero también es importante cuidarse. Los expertos dicen que una buena alimentación, hacer ejercicio y descansar bien es la base para tener una buena salud.

Un joven asegura a Antena 3 Noticias "que todo está bien hasta que se acaba la salud" y una enfermera explica "que una suerte que tenemos que no lo valoramos hasta que de verdad caemos".

Para los expertos la clave es "la hidratación ya que somos un 70% de agua", asegura Antonio, un experto nutricionista. Y no hace falta pasar hambre: "no se trata de comer menos, se trata de comer mejor".

Si cumplimos con estas tareas viviremos más y mucho mejor. El nutricionista nos explica que "la base de la salud es la alimentación, el ejercicio y el descanso".

Los objetivos de la OMS

La OMS lanza un llamamiento global a favor del respaldo a la ciencia. Bajo el lema 'Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia', la edición de este año marca el inicio de una campaña de un año que pone en valor la colaboración científica como herramienta clave para proteger la salud de las personas, los animales, las plantas y el planeta. La iniciativa subraya tanto los avances logrados gracias a la ciencia como la importancia de la cooperación internacional para transformar la evidencia en acciones concretas, con especial énfasis en el enfoque de 'Una sola salud'.

La campaña de 2026 se apoya en dos grandes citas internacionales. Por un lado, la Cumbre Internacional 'Una sola salud', organizada por el Gobierno de Francia el propio 7 de abril en el marco de su Presidencia del G7. Por otro, el primer Foro Mundial de los Centros Colaboradores de la OMS, que se celebrará del 7 al 9 de abril y reunirá a cerca de 800 instituciones científicas de más de 80 países. Ambos eventos conforman la mayor red científica impulsada en torno a un organismo de Naciones Unidas, evidenciando el papel fundamental de las alianzas científicas para construir un futuro más seguro y saludable.

Además, la campaña invita a la ciudadanía a implicarse activamente: celebrar los avances científicos, informarse a través de fuentes basadas en evidencia, compartir experiencias personales sobre cómo la ciencia mejora la vida cotidiana y sumarse a la conversación global mediante la etiqueta #StandWithScience.

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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