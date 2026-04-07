La reina Sofía reaparece sonriente y tranquila tras la reciente visita del rey Juan Carlos a España

El Rey emérito ha sorprendido a todos con su regreso a España durante la Semana Santa, acompañado de sus nietos Froilán y Victoria Federica, además del novio de su nieta, en Sevilla para celebrar el Domingo de Resurrección y de paso poder ver a Morante de la Puebla.

Una aparición completamente inesperada que tuvo lugar mientras la reina Sofía se encontraba en Madrid.

Reina Sofía en la Casa de la Radio | Gtres

Tras finalizar la Semana Santa, la agenda institucional de la Emérita continúa apretada. La reina Sofía ha reaparecido, este lunes, tras la visita del Emérito, para visitar la Casa de la Radio de la Radio Nacional de España y celebrar el 60 aniversario de Radio Clásica.

Para la ocasión ha elegido un traje gris oscuro fluido, elegante y sobrio, que combina discreción con un toque moderno gracias a su chaqueta entallada con lazo frontal y detalles dorados, demostrando que sabe adaptar su estilo a cualquier acto oficial.

Reina Sofía en Madrid en la Casa de la Radio | Gtres

Antes de su visita a la capital, la reina Sofía pasó parte de la Pascua en Mallorca, rodeada de sus hijas y nietas, y celebró el Jueves y Viernes Santo en Murcia junto a ellas. Momentos que, aunque están marcados por la reciente pérdida de su hermana Irene de Grecia, muestran la importancia de la familia en estas fechas tan señaladas. Su regreso a los actos públicos refleja una vuelta a la normalidad tras un periodo difícil.