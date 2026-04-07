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Mejores Momentos | 7 de abril

“Esto se puede considerar chantaje emocional”: Sergio culpa a Jorge Fernández de tentarle a seguir tirando

El concursante del atril amarillo nos está dejando muy buenos momentos humorísticos en el programa de hoy.

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Sergio culpa a Jorge Fernández de tentarle a seguir tirando

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Adrián Moreno
Publicado:

Sergio, el concursante que se ha presentado como un influencer dedicado a la comedia, no está pasando desapercibido en el programa. El residente en Madrid ha conseguido ganar un panel de 600€, pero eso no ha sido lo más característico.

Jorge Fernández ha tentado al concursante con el ‘super comodín’ cuando este ha conseguido alcanzar la cifra de los 600€. Sergio se ha pensado si seguir tirando en busca de la ‘letra oculta’, algo en lo que tanto insistía el presentador para que la descubriera.

Aunque no ha seguido los consejos del presentador, Sergio ha bromeado diciendo que le estaba haciendo chantaje, acusando también al público de animarle a seguir tirando por el morbo de ver qué le hubiera deparado la ruleta: “Yo entiendo que queréis que me la juegue”.

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