Intentan robar a la fuerza a plena luz del día a una familia de turistas en Barcelona

Una familia de turistas sufren un violento intento de robo a plena luz del día en una calle de Barcelona. El padre tuvo que forcejear con uno de los ladrones delante de sus hijos menores de edad para evitar el robo.

Los Mossos d'Esquadra analizan las grabaciones e investigan los hechos por si se trata de un robo coordinado a plena luz del día y para esclarecer si los delincuentes son reincidentes.

Dos hombres

Uno de los dos ladrones iba en patinete eléctrico y otro a pie. Cuando el taxista salió del coche para ayudar a la familia con las maletas, estos les abordaron e intentaron robar una de las mochilas de la familia.

Otro taxi que estaba en el lugar de los hechos, pudo grabar el momento y poner a disposición policial dicha grabación. Un vecino que paseaba por la zona llamó a los Mossos d'Esquadra para avisar de lo ocurrido.

La familia no ha puesto denuncia y no han tenido que lamentar ninguna pérdida de valor. El padre tuvo que forcejear con uno de ellos consiguiendo que no le robasen la mochila.

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