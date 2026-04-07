“Este panel está maldito”: Cuatros fallos encadenados hacen que se pasen el turno de forma efímera entre los concursantes

Es sorprendente ver como los concursantes se pasan el turno entre sí en tan poco tiempo tras fallar al decir consonantes y comprar vocales que no se encuentran dentro del panel.

Sergio, que ha sido el primero en fallar, se ha sorprendido tras el fallo de Ana: “¿Qué pasa, que no hay letras en este panel?”, a lo que Jorge Fernández le ha respondido: “Sí las hay, pero justo esas no, pese a que son muy características”.

Cuando el turno le ha llegado a Cova, también ha fallado la letra, momento que Sergio ha aprovechado para reprocharle a Jorge su comentario de antes: “¿Ves cómo hay tantas?”. El presentador ha acabado a carcajadas cuando Sergio nuevamente ha vuelto a fallar al querer comprar la ‘I’.