A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Helena Resano, que da el salto de la televisión a la literatura
Es uno de los rostros más conocidos de la televisión y ahora debuta con una novela muy personal, que tras la muerte de su padre le acerca más que nunca a él.
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Helena Resano es una de las periodistas más famosas de nuestro país. Tras sustituir a la reina Letizia en el informativo de Televisión Española, ha cubierto gran cantidad de eventos históricos durante 20 años de carrera.
Ahora, Helena da el salto a la literatura con su nueva novela, Las rutas del silencio. Esta está profundamente inspirada en su familia y sus orígenes, que resuenan más que nunca tras la muerte de su padre.
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Sin embargo, durante las etapas más duras de su vida, como la pérdida de su padre, se apoya en su pasión y en su familia. Junto a su marido, el también periodista Aitor Aristegui, ve crecer a sus dos hijos, a los que acompañan en cada paso de su vida adulta. ¡No te pierdas su entrevista, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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