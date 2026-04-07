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Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Helena Resano, que da el salto de la televisión a la literatura

Es uno de los rostros más conocidos de la televisión y ahora debuta con una novela muy personal, que tras la muerte de su padre le acerca más que nunca a él.

Helena Resano, presentadora de Sexta Noticias 14H

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Helena Resano es una de las periodistas más famosas de nuestro país. Tras sustituir a la reina Letizia en el informativo de Televisión Española, ha cubierto gran cantidad de eventos históricos durante 20 años de carrera.

Ahora, Helena da el salto a la literatura con su nueva novela, Las rutas del silencio. Esta está profundamente inspirada en su familia y sus orígenes, que resuenan más que nunca tras la muerte de su padre.

Sin embargo, durante las etapas más duras de su vida, como la pérdida de su padre, se apoya en su pasión y en su familia. Junto a su marido, el también periodista Aitor Aristegui, ve crecer a sus dos hijos, a los que acompañan en cada paso de su vida adulta. ¡No te pierdas su entrevista, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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