Cova pierde los 425€ que la hubieran llevado a la final por culpa del ‘Se lo doy’

Los tres concursantes han llegado al panel con bote con los marcadores ajustados, por lo que quien consiguiera alcanzar el bote o reunir una suma de dinero elevada se habría plantado en la final.

Cova estaba logrando esta hazaña. Además, la concursante contaba con un comodín de ayuda en casa de perder el dinero, pero la ruleta le ha deparado algo peor, la concursante ha tenido que entregar los 425€ y el comodín tras caer en el ‘Se lo doy’.

Ana ha sido la afortunada de recibir los obsequios que le ha entregado Cova, como ya hiciera Sergio en un panel anterior tras entregarle el ‘me lo quedo’. Sin embargo, no ha servido de mucho, ya que, tras otro fallo de Cova, ha perdido el turno y Sergio ha sido el encargado de resolver el panel e irse directo a la final.