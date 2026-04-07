Aday Mara hace historia y se convierte en el primer español en ganar la NCAA

Aday Mara se ha convertido en el primer español de la historia en ganar la NCAA y lo ha hecho tras vencer a UConn en la final del March Madness con la Universidad de Michigan. Los de Umich alcanzaron la final tras imponerse a Arizona en un encuentro en el que el español firmó su mejor actuación en la competición. El pívot fue determinante, liderando el partido con 26 puntos, su récord personal en el torneo, y completando su exhibición con 9 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones.

Ya en la final frente a UConn, Mara volvió a demostrar su peso en el juego del equipo durante toda la temporada. Aportó 8 puntos, 4 rebotes, una asistencia, un tapón y un robo. Su rendimiento en ambos encuentros le valió un puesto en el quinteto ideal de la Final Four, junto a sus compañeros Elliot Cadeu y Morez Johnson Jr, así como Tarris Reed Jr y Alex Karaban, por parte de UConn.

Este logro supone un hito para el baloncesto español, con el zaragozano como gran protagonista. El jugador estuvo respaldado en Estados Unidos por el seleccionador nacional, Chus Mateo, que viajó para seguir de cerca su evolución como una de las grandes promesas del futuro de la Selección. Esta visita forma parte del plan estratégico impulsado por la FEB, coordinado por Dani Gómez, que ya permitió a Mateo y Elisa Aguilar observar de primera mano a jugadores españoles en la NCAA y la NBA a comienzos de año.

Por su parte, Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto, destacó el carácter histórico del logro: subrayó que ver a un español conquistar la Final Four de la NCAA es algo sin precedentes y elogió la sobresaliente actuación de Mara, que superó todas las expectativas. Además, puso en valor su impacto en el proyecto de la Universidad de Michigan y lo consideró un motivo de orgullo para el baloncesto nacional.

El Pivot, con sus imponentes 2,21 metros de altura, protagonizó una graciosa escena al final del partido, cuando se subió a una escalera para realizar el ritual de celebración que consiste en cortar la red de la canasta, ya que más de uno argumentaba que con semejante altura no necesitaba utilizar una escalera.

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