La misión Artemis II, rodeada de polémicas: "Trump ha intentado cargarse a la NASA y ahora se autoasigna esta conquista"

La nueva era espacial ya está en marcha, pero no sin sobresaltos. La misión Artemis, que pretende marcar el regreso del ser humano a la Luna, ha comenzado con momentos de tensión en directo. A bordo de la nave Orión, cuatro astronautas se enfrentan a un viaje de 10 días que, en sus primeras horas, ya ha dejado imágenes impactantes y algún que otro problema técnico inesperado.

Aunque pueda sorprender, la nave todavía no se dirige directamente hacia el satélite. Durante las primeras 24 horas, Orión permanece orbitando la Tierra, realizando varias vueltas para ganar impulso. Será en la segunda órbita cuando alcance los 74.000 kilómetros de altitud, momento clave para iniciar el trayecto hacia la Luna.

El recorrido total incluye cuatro días de ida, un paso por la cara oculta del satélite, donde perderán comunicación con la Tierra durante hasta 50 minutos, y otros cuatro días de regreso. En ese punto, los astronautas alcanzarán una distancia récord de hasta 400.000 kilómetros de nuestro planeta.

Fallo en el retrete: el problema más comentado

Pero si hay algo que ha captado la atención del público no es solo la complejidad del viaje, sino un incidente mucho más terrenal: el retrete de la nave dejó de funcionar poco después del despegue.

El sistema, en el que se han invertido 23 millones de dólares, utiliza un mecanismo de succión adaptado para funcionar en gravedad cero. Sin él, los residuos podrían convertirse en gotas flotando por la cabina, una situación tan incómoda como peligrosa.

La NASA ha confirmado en las últimas horas que el problema ya ha sido solucionado, evitando que los astronautas tengan que convivir durante días con una situación extrema. Además, este nuevo modelo incorpora por primera vez privacidad, con cortina y puerta, un avance significativo respecto a misiones anteriores.

Dudas en la calle: ¿llegamos realmente a la Luna?

Mientras tanto, en España, la misión ha reavivado un viejo debate. Según encuestas recientes, uno de cada tres españoles duda de que el ser humano haya llegado realmente a la Luna. Opiniones en la calle reflejan esa división: desde quienes lo consideran un hito histórico indiscutible hasta quienes creen que fue un montaje televisivo.

Una misión clave para el futuro

Más allá de la polémica, Artemis supone un paso decisivo para futuras misiones tripuladas y el establecimiento de una presencia humana sostenida en la Luna. Durante el viaje, los astronautas realizarán experimentos sobre el cuerpo humano, incluyendo pruebas musculares, oculares e inmunológicas.

El desenlace llegará con el amerizaje en el océano Pacífico, tras soportar temperaturas de hasta 2.700 grados en la reentrada. Un final de alto riesgo para una misión que ya ha demostrado que, incluso en el espacio, los pequeños detalles pueden convertirse en grandes problemas.

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