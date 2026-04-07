La complicidad de los concursantes de Tu cara me suena antes del estreno

Antes de grabar la primera gala, los concursantes de Tu cara me suena han tenido un primer contacto en el que la sintonía ha sido evidente desde el inicio. Todos coinciden en que han hecho mucha piña.

Este ambiente de compañerismo marca el arranque de la edición, con un grupo que ya presume de buenas migas y que afronta el programa con ilusión y ganas de compartir la experiencia.