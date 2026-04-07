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TU CARA ME SUENA
La complicidad de los concursantes de Tu cara me suena antes del estreno
Los nueve participantes de la nueva edición de Tu cara me suena ya han vivido su primer encuentro y presumen de conexión, buen ambiente y una química que promete marcar la temporada.
Antes de grabar la primera gala, los concursantes de Tu cara me suena han tenido un primer contacto en el que la sintonía ha sido evidente desde el inicio. Todos coinciden en que han hecho mucha piña.
Este ambiente de compañerismo marca el arranque de la edición, con un grupo que ya presume de buenas migas y que afronta el programa con ilusión y ganas de compartir la experiencia.