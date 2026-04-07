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La increíble historia que inspiró a María del Monte: "Conocí a una chica y viví una historia personal de cuento"

María del Monte ha sacado nuevo tema, una sevillana que le ha devuelto la ilusión y que nació gracias a Alejandra, una joven que iba buscando las raíces de su abuela y que inspiró a la artista.

María del Monte

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María del Monte vuelve a sacar música tras cuatro años de pausa. La artista, que acumula ya cuatro décadas de éxitos, lanza 'Agüita de manantial', una sevillana con toques mexicanos que confiesa que le ha devuelto la ilusión.

Según nos cuenta la artista, la canción nace de una serie de casualidades que rodean a Alejandra, una joven que iba buscando raíces de su abuela y que se cruzó con María del Monte. Ninguna se conocía, pero sus historias se cruzaban en varios puntos.

"Viví una historia personal de cuento", afirma, "a ella algo le decía que tenía que hablar conmigo". La vida de Alejandra y de sus antepasados coincidía en muchas cosas con la de María del Monte, algo que la artista interpretaba como señales y que la inspiró para esta canción.

Sin saberlo y al poco de conocerse, Alejandra descubrió un vídeo en el que su abuela cantaba 'Cántame', uno de los éxitos de María del Monte. Además, vio una foto de su abuela al lado de un nazareno de su cofradía o un medallón de la Virgen de Guadalupe que le regaló el abuelo de Alejandra, un torero mexicano.

Hoy, María del Monte nos ha presentado su nuevo tema en directo. Una canción que ha hecho que recupere la ilusión y que ha marcado su vida. ¡No te lo pierdas!

María del Monte
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