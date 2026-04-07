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En tierra lejana
Kaya se despide de Cihan antes de su entrada a prisión: promesas, miedo y un adiós que lo cambia todo
El destino de Kaya da un giro dramático en En tierra lejana con una despedida cargada de emoción, súplicas y promesas que marcarán el futuro de su familia.
Kaya y Cihan viven un momento límite antes de que el primero pierda su libertad. Ambos hermanos se confiesan lo importantes que son el uno para el otro mientras intentan mantener la esperanza en medio de la incertidumbre.
Aun así, la mayor preocupación de Kaya es Zerrin. Temeroso por lo que pueda pasarle, suplica a Cihan que la proteja con su vida, consciente de que su destino ahora depende de otros.