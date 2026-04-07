Kaya se despide de Cihan antes de su entrada a prisión: promesas, miedo y un adiós que lo cambia todo

Kaya y Cihan viven un momento límite antes de que el primero pierda su libertad. Ambos hermanos se confiesan lo importantes que son el uno para el otro mientras intentan mantener la esperanza en medio de la incertidumbre.

Aun así, la mayor preocupación de Kaya es Zerrin. Temeroso por lo que pueda pasarle, suplica a Cihan que la proteja con su vida, consciente de que su destino ahora depende de otros.