La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo: "No te doy un beso, le dije indignada a Marlaska"

El encontronazo se produjo este martes durante el congreso organizado por Naciones Unidas y el Gobierno de España en Vitoria. El Ministro de interior, Fernando Grande-Marlaska, intervino en el congreso y entre los asistentes estaba Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Así fue el encontronazo con Marlaska

En "Espejo Público" hemos hablado con Araluce para saber qué ocurrió cuando el ministro se le acercó tras su intervención. Según nos cuenta Araluce "el ministro vino hacia mi a saludarme" y me dijo "Maite dame un beso". Yo le respondí "no te doy un beso" estaba indignada. En ese momento se produjo ese momento en el que Maite Araluce le espeta a Marlaska "Deja ya de mentirnos, no tenéis vergüenza. Nos habéis mentido otra vez, nos mentís a la cara, ya estamos hartos de que nos mintáis."

Para la presidenta de la Asociación de las Víctimas del Terrorismo quienes están en el centro de las políticas que hace el PSOE son los presos de ETA. Araluce, añade que los terroristas están saliendo a la calle sin arrepentirse, sin colaborar... y recrimina al Gobierno que si realmente piensan que eso es lo que deben hacer podrían sacar adelante la ley sin esta artimaña. Araluce insiste en que "aquí en España quien dicta las leyes en materia terrorista es Bildu, ya lo dijo Otegui. Quien lleva el timón en esta materia es Bildu, este Gobierno todas las políticas están orientadas a beneficiar a los presos de ETA, mientras que a las víctimas del terrorismo nos tienen ninguneadas." La presidenta de la Asociación de las Víctimas del Terrorismo denuncia que "el presidente del gobierno no nos ha recibido nunca, no nos ha querido recibir." y esto no es una apreciación es una realidad.

El dolor de las familias

Tras conocerse la reforma legal que permitirá a unos 40 presos de ETA rebajar sus condenas los teléfonos de la asociación no pararon de llamar. Araluce relata como las familias de las víctimas empezaron a llamar llorando con ataques de ansiedad, allí deberían estar los políticos escuchando a la víctimas españolas. Nuestras psicólogas no dan abasto para atender a las víctimas que están destrozadas cuenta en el programa "Espejo Público".

El mensaje de Felipe VI

En el congreso de Vitoria también esta el rey Felipe VI que quiso dejar su particular mensaje a las víctimas del terrorismo. El Rey decía en su discurso "encarnáis la verdadera valentía y la dignidad. Vuestro compromiso con la libertad y la solidaridad humana es un faro ético para toda la sociedad"