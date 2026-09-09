Conceden el tercer grado a Henri Parot, "uno de los asesinos más sanguinarios de ETA" condenado a 4.800 años de cárcel

El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado penitenciario al preso de ETA Henri Parot. Se trata de uno de los terroristas más sanguinarios de la historia de ETA, quien fue condenado por el asesinato de 39 personas y por decenas de tentativas de asesinato.

Parot, integrante del comando Argala, ha participado en alguno de los atentados de ETA, como la matanza de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza de 1987, en la que fueron asesinadas 11 personas, entre ellas cinco niños, y otras 88 resultaron heridas. Además, acumuló "condenas cercanas a los 4.800 años de prisión por asesinatos, asesinatos en grado de tentativa, lesiones, estragos, detenciones ilegales, depósito de armas y explosivos y pertenencia a banda terrorista, entre otros delitos".

Desde julio de 2025 se encontraba en semilibertad debido a la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Ahora, 14 meses después, el departamento de Justicia vasco, que dirige María Jesús San José, le ha aplicado el tercer grado.

Tras la decisión el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha emitido un comunicado donde denuncia esta concesión para "uno de los asesinos más sanguinarios de ETA": "Henri Parot no ha mostrado públicamente un arrepentimiento sincero por sus crímenes ni ha realizado una ruptura clara, inequívoca y verificable con ETA y con el entorno político y social que justificó y legitimó sus asesinatos".

"Sin arrepentimiento real"

La presidenta, Consuelo Ordóñez, califica "inaceptable" que el Ejecutivo Vasco "conceda la semilibertad a un terrorista condenador por el asesinato de 39 personas sin que haya mostrado un arrepentimiento real, público y verificable". Así como que vea "flexibilizada su condena por el Gobierno vasco mediante un tercer grado basado nuevamente en escritos privados y en formulaciones genéricas contra la violencia".

En la misma línea sostiene que esta concesión confirma "que el Ejecutivo autonómico continúa avanzando en su política sistemática de excarcelación progresiva de los presos de ETA, una amnistía encubierta".

Por ello manifiesta que "estamos ante una política penitenciaria puesta al servicio de la izquierda abertzale y de su objetivo histórico de vaciar las cárceles de presos de ETA sin exigirles arrepentimiento". Y concluye que "es una consecuencia más del final negociado de ETA que las víctimas padecemos desde el año 2021".