Incendios
Última hora de los incendios en España: El Gobierno declara por primera vez en la historia la emergencia nacional por los fuegos de Madrid y Ávila
Sigue en directo la evolución de los incendios en nuestro país que arrasan miles de hectáreas.
- Los vecinos de Aldea del Fresno, Madrid, rodeados por las llamas del incendio de Villa del Prado: "Está ardiendo mi casa"
- La Guardia Civil saca en volandas a una mujer durante la evacuación por el incendio de Almorox
- Los incendios provocan la evacuación de 3.500 personas en Aldea del Fresno, Madrid, y a otras 1.500 en el Tiemblo, Ávila
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Los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila han provocado que, por primera vez en la historia de España, el Gobierno ha declare la emergencia nacional por una catástrofe natural. Hay un más de 11.000 evacuados y cuatro fuegos que avanzan sin control debido a los fuertes vientos.
Concretamente en el centro de la Península Ibérica han sido evacuadas más de 10.000 personas por los incendios de Villa del Prado -y que afecta a Aldea del Fresno-, San Martín de Valdeiglesias - que afecta a Pelayos de la Presa- y el del municipio toledano de Almorox, que se encuentra en fase de estabilización.
Por su parte, en Ávila el incendio de Burgohondo ha obligado a desalojar a 1.500 personas en un núcleo de turismo rural y una urbanización del municipio de El Tiemblo. Por detrás del de la Mierla, en Guadalajara, que es de los incendios más críticos del país y que continúa activo. Se han calcinado más de 32.000 hectáreas .
A consecuencia de la declaración de emergencia nacional el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asume la dirección y coordinación de las actuaciones necesarias frente a los incendios referidos y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse en esas dos comunidades.
La dirección operativa de la emergencia ha quedado encomendada al jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME) mientras los equipos de emergencia han trabajando durante toda la noche para evitar que las llamas calcinen núcleos urbanos.
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Última hora de los incendios en España | Estabilizado en Guadalajara
En Guadalajara, a esta hora también siguen trabajando para controlar el incendio. Pero el fuego se está estabilizando y ya solo queda un frente de llamas. Afortunadamente el número de hectáreas quemadas no ha aumentado.
Hasta el momento, las llamas han calcinado más de 32.0000 hectáreas, lo que correspondería a casi 45.000 campos de fútbol.
Última hora de los incendios en España | Enorme columna de humo
Los incendios registrados en Madrid y Ávila han generado una columna de humo de enormes dimensiones visible desde imágenes de satélite.
Los penachos se extienden a lo largo de aproximadamente 500 kilómetros, atravesando buena parte de la Península Ibérica hasta alcanzar el mar Mediterráneo.
Última hora de los incendios en España | Regresan los primeros vecinos en la Mierla
El fuego de La Mierla, en Guadalajara, que ha calcinado unas 32.000 hectáreas, ha mejorado en las últimas horas, permitiendo el regreso de los primeros vecinos de los 34 municipios que han sido evacuados
El Colegio de Registradores ha activado el Portal Registral de Emergencias para facilitar la tramitación de ayudas e indemnizaciones a los afectados. Las primeras estimaciones cifran en 1.004 fincas registrales y 479 edificaciones las afectadas por las llamas.
Última hora de los incendios en España | El incendio de Murias de Ponjos, en León, obliga a evacuar a los vecinos de tres poblaciones
A las 22:35 horas del jueves, el incendio de Murias de Ponjos en León, elevó el Índice de Gravedad Potencia a 2. Cerca de 40 personas de las localidades de Rosales, Folloso y Andarraso han sido evacuadas.
El delegado de la Junta de Castilla y León, Eduardo Diego, ha explicado que el incendio ha avanzado rápimente debido a los fuertes vientos "aunque en las últimas horas de ayer el incendio se pudo compactar".
Última hora de los incendios en España | Cortes de carreteras
Cinco carreteras autonómicas permanecen cerradas al tráfico debido a la proximidad de las llamas: M-507, M-540, M-501, M-541 y M-206. También varias líneas interurbanas de autobús han suspendido temporalmente su servicio para garantizar la seguridad de los viajeros.
Además, el Consorcio Regional de Transportes ha puesto a disposición de los servicios de emergencia varios autobuses destinados a colaborar en las evacuaciones y en el traslado de personas afectadas.
Última hora de los incendios en España | Amenaza un espacio natural protegido
El incendio declarado en Burgohondo, en la provincia de Ávila, continúa siendo uno de los focos que más preocupa, ya que ha llegado a penetrar en la Reserva Natural del Valle de Iruelas, uno de los espacios ambientales más valiosos de Castilla y León y hábitat de una de las principales colonias de buitre negro de Europa.
Según las autoridades, gran parte de este entorno protegido ha quedado gravemente afectado.
Última hora de los incendios en España | Tres fuegos en Madrid
En la Comunidad de Madrid hay activos tres incendios forestales de extrema gravedad. Concretamente, los fuegos afectan a Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y al municipio toledano de Almorox, este último ya en fase de estabilización, pero aún activo.
Las llamas han obligado a evacuar a vecinos de municipios como Aldea del Fresno y Pelayos de la Presa, mientras los equipos de extinción trabajan para evitar que el fuego alcance nuevas zonas habitadas.
Última hora de los incendios en España | Más de 11.500 personas evacuadas
Los incendios forestales que afectan a Madrid y Ávila han obligado a desalojar a unas 11.500 personas, muchas de las cuales han pasado la noche fuera de sus hogares. La mayor parte de las evacuaciones se han producido en la Comunidad de Madrid, donde más de 10.000 vecinos han tenido que abandonar sus viviendas debido a la proximidad de las llamas.
Por su parte, en Ávila, unas 1.500 personas también han sido desalojadas por el incendio declarado en Burgohondo.
Última hora de los incendios en España | emergencia nacional
El Gobierno ha declarado la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila ante la gravedad de los incendios forestales que afectan a esas zonas. Se trata de la primera vez que España activa este mecanismo por una catástrofe natural.
La dirección operativa queda en manos del jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que coordinará el trabajo de los efectivos estatales, autonómicos y locales.
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