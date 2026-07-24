Última hora de los incendios en España: El Gobierno declara por primera vez en la historia la emergencia nacional por los fuegos de Madrid y Ávila

Los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila han provocado que, por primera vez en la historia de España, el Gobierno ha declare la emergencia nacional por una catástrofe natural. Hay un más de 11.000 evacuados y cuatro fuegos que avanzan sin control debido a los fuertes vientos.

Concretamente en el centro de la Península Ibérica han sido evacuadas más de 10.000 personas por los incendios de Villa del Prado -y que afecta a Aldea del Fresno-, San Martín de Valdeiglesias - que afecta a Pelayos de la Presa- y el del municipio toledano de Almorox, que se encuentra en fase de estabilización.

Por su parte, en Ávila el incendio de Burgohondo ha obligado a desalojar a 1.500 personas en un núcleo de turismo rural y una urbanización del municipio de El Tiemblo. Por detrás del de la Mierla, en Guadalajara, que es de los incendios más críticos del país y que continúa activo. Se han calcinado más de 32.000 hectáreas .

A consecuencia de la declaración de emergencia nacional el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asume la dirección y coordinación de las actuaciones necesarias frente a los incendios referidos y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse en esas dos comunidades.

La dirección operativa de la emergencia ha quedado encomendada al jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME) mientras los equipos de emergencia han trabajando durante toda la noche para evitar que las llamas calcinen núcleos urbanos.

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