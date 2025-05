¿Impulsará el papa León XIV el papel de la mujer en la Iglesia? Hablamos con un monja teresiana

El nuevo papa León XIV, que ha sido elegido tras tan solo cuatro votaciones del cónclave, rompiendo esquemas no solo por ser el primer estadounidense en ocupar el pontificado, sino también por su perfil pastoral y su vocación misionera. Aún así, estamos aún muy lejos de la ordenación de las mujeres. Hablamos con Ninfa Watt, teresiana y doctora en comunicación., sobre el papel de la mujer en la iglesia.

Ninfa Watt: "·Ha habido muchos nombramientos de mujeres para cargos de decisión"

Prevost ya comentó en 2023 que eso "no resolvería el problema de la desigualdad sino que podría traer uno nuevo". Ninfa explica que la presencia de la mujer en la iglesia "va por otra vía que ya se inició con el Papa Francisco. Ha habido muchos nombramientos de mujeres para cargos de decisión, que es lo importante" .

"Me parece interesante que ya con el Papa Francisco se han dado muchos pasos para abrir para las mujeres como tiene que ser una posibilidad de tener una palabra decisiva y estoy segura de que va a continuar sin duda".

¿Qué reformas tiene pendientes la iglesia para aumentar la integración de la mujer?

Un grupo de mujeres lanzó una fumata rosa en el Vaticano, un símbolo para reclamar la presencia de la mujer en la iglesia. Uno de los logros del Papa Francisco es tener a Rafaela Pertini al frente del Gobierno de la Ciudad del Vaticano, 2.000 personas a su cargo, y a Simona Brambilla como Jefa de un Discaterio. También, en su momento se llegó a plantear ordenar a las mujeres diáconos, pero esto se frenó por considerar que era una propuesta que no estaba lo suficientemente madura. Aún así, le hemos escuchado en varias ocasiones hablar del importante papel de la mujer, él llegó a decir que donde había una mujer aquello funcionaba mucho mejor.

Prevost sobre estos nombramientos dijo que "son un enriquecimiento, hay una participación real genuina y significativa que ellas ofrecen en nuestras reuniones cuando discutimos los expedientes de los candidatos". "Hay un camino amplísimo, hay tanto en lo que progresar en ese terreno que no me cabe duda de que van a seguir dando pasos y en la medida en que las mujeres vayan aportando no solamente su palabra, su decisión, su participación. En realidad en la iglesia, más de la mitad, lógicamente, somos mujeres", asegura Ninfa.

"Hay todo un camino abierto y lógicamente los pasos hay que dar uno detrás de otro. No se puede pasar de cero a cien, pero sí que los pasos que se han dado en ese terreno", continúa. Además no le cabe "ninguna duda de que va a seguir el Papa León XIV, va a seguir dando la voz, la palabra y el puesto a la mujer que le corresponde en la iglesia".

