La importancia de preservar las manos en el rescate del cuerpo de Álvaro Prieto entre los vagones del tren

Los padres de Álvaro Prieto, el joven de 18 años que ha muerto electrocutado tras subir a un tren de la estación de Santa Justa(Sevilla) y agarrarse a una catenaria, han emitido un comunicado. Los progenitores del joven han agradecido su trabajo a la brigada de homicidios y desapariciones de la Policía Nacional de Sevilla así como a la profesionalidad del Gobierno de la Junta de Andalucía por su preocupación. Los padres del joven cordobés agradecen el trato recibido y las muestras de solidaridad pero piden para este momento la máxima intimidad.

Jorge Murtra, director de protección civil de Renfe, ha analizado los datos que se han conocido del caso. Los primeros datos de la autopsia concluyen que Álvaro murió electrocutado por una descarga eléctrica que le atravesó de las manos al abdomen. Las quemaduras que tiene en las manos confirman la primera hipótesis de que se agarró a la catenaria. Explica el experto que la catenaria tiene la función de que ese cable no se enganche el pantógrafo.

La zona en la que fue localizado Álvaro era un área de talleres en la que había trenes en revisión o reparación. Mantiene Murtra que "es habitual que los talleres tengan pantógrafos con tensión". Un taller tiene barras laterales para protegerse pero por la vía es un paso abierto, por lo que Álvaro pudo acceder.

Los bomberos fueron extremadamente cuidadosos en las labores de rescate

Los bomberos fueron extremadamente cuidadosos para preservar las manos de Álvaro en el rescate de su cuerpo, tal y como ha afirmado Susanna Griso. El joven nació en Rusia y fue adoptado, por lo que los investigadores necesitaban tener acceso a las huellas dactilares cotejar el ADN porque con el de sus padres no hubiera sido posible. Cuando una persona sufre este tipo de descarga (una corriente continua de 3.500 voltios) hay una carbonización profunda por efecto de la tensión eléctrica, por lo que cualquier tipo de rescate es muy delicado.

Apunta Jorge Murtra que es muy difícil sobrevivir si se toca una catenaria "aunque ha habido gente que le ha caído un rayo y le ha atravesado de punta a punta".

¿Renfe blinda las zonas de talleres de los Cercanías?

Recuerda que siempre ha habido problemas con la zona de talleres y reparación de los ferrocarriles y recuerda el esfuerzo que se hizo para vallar la zona de Cercanías en la época en la que él trabajaba en Madrid. Blindaban unidades del cristal frontal porque había quienes tiraban piedras e incluso hay jóvenes que juegan para agacharse ante el tren. "Todas las estaciones ferroviarias están valladas y tienen cámaras de vigilancia y seguridad pero colarse no es imposible. Es relativamente fácil, el acceso de las vías no puedes cerrarlo porque si no no entrarían las unidades. Yo me puedo colar por las vías con todo el riesgo de atropello o electrocución que esto conlleva".

No acaba de entender cómo subió Álvaro al techo del vagón. Existe una especia de escalera por la que se puede trepar y si estás en buena forma física puedes hacerlo de modo vertical.