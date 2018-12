Húngaro Jiménez, el gitano que se ha hecho famoso por votar a Vox: "Una de las cosas que más me gustan es la unidad de España"

AUGE DEL PARTIDO DE SANTIAGO ABASCAL

El perfil del votante de Vox no es homogéneo. Húngaro Jiménez se ha hecho célebre como el gitano que vota al partido de Santiago Abascal y no sólo les vota, estaría encantado de ir en sus listas. Sostiene que una de las cosas que más le convence de Vox es su idea de la unidad de España. "Creo que hay que fortalecer las vallas de Ceuta y Melilla. Los inmigrantes vienen a otro país para pegar a la Policía y no pasa absolutamente nada", señala. Otro de los puntos a favor para votar a Vox es el fomento de la natalidad. "En España está decayendo y no hay ayudas de nada", lamenta.