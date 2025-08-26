Humorista denunciado por celebrar en redes la muerte de Lambán

En Espejo Público, hablamos con el creador de este polémico mensaje difundido en redes sociales, que asegura, que su comentario forma parte de la libertad de expresión.

Ante la indiscreta pregunta de Miquel Valls, Toni es tajante: "Yo no me alegro de la muerte de nadie" pero recalca: "En el caso de un "catalanófobo" hice una excepción".

"Si pueden alegrarse de mi muerte el día que eso llegue es su libertad"

El humorista le quita peso a su comentario, del que no se retracta: "Las palabras no matan a nadie".

"La moral y la inmoralidad no entran dentro de lo penal"

Sin embargo, no es la primera vez que Toni Alba hace algún comentario que desata polémica, de lo que recalca entre sonrisas ha salido siempre: "absuelto de todo".

