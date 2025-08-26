LAMBÁN
Humorista denunciado por celebrar en redes la muerte de Lambán
El gobierno de Aragón denuncia ante la fiscalía al humorista Toni Albà por un delito de odio tras la muerte del ex presidente de Aragón.
Último adiós a Lambán: los políticos del PSOE resaltan su legado y el presidente aragonés lo define como "valiente y sincero"
Aragón denuncia por odio al actor Toni Albá por alegrarse de la muerte de Javier Lambán: "No me alegro nunca de la muerte de alguien, pero haré una excepción"
En Espejo Público, hablamos con el creador de este polémico mensaje difundido en redes sociales, que asegura, que su comentario forma parte de la libertad de expresión.
Ante la indiscreta pregunta de Miquel Valls, Toni es tajante: "Yo no me alegro de la muerte de nadie" pero recalca: "En el caso de un "catalanófobo" hice una excepción".
"Si pueden alegrarse de mi muerte el día que eso llegue es su libertad"
El humorista le quita peso a su comentario, del que no se retracta: "Las palabras no matan a nadie".
"La moral y la inmoralidad no entran dentro de lo penal"
Sin embargo, no es la primera vez que Toni Alba hace algún comentario que desata polémica, de lo que recalca entre sonrisas ha salido siempre: "absuelto de todo".
