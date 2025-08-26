Antena 3 LogoAntena3
María del Monte lamenta la pérdida de Manolo de la Calva, del Dúo Dinámico: "Me he criado con sus canciones"

Fallecido hoy a sus 88 años, Manolo de la Calva fue durante más de 6 décadas la mitad del Dúo Dinámico. Hoy, sus familiares, amigos, y su compañero Ramón Arcusa, lamentan su triste pérdida.

María del Monte

Manolo de la Calva, miembro del Dúo Dinámico junto a Ramón Arcusa, ha fallecido este martes a los 88 años. La noticia fue confirmada por Arcusa a través de las redes sociales oficiales del grupo.

El Dúo Dinámico se ha convertido en el himno de toda una generación y grandes artistas de nuestro país, como María del Monte, han crecido con su música. "Eran increíbles", recuerda, "nos pusieron a todos a bailar en momentos muy delicados de nuestro país".

Como dice una de las canciones del Dúo, 'El final del verano' nos deja una triste noticia con la pérdida de Manolo. "Nunca me gustó el final del verano", confiesa, lamentando la pérdida del artista.

El país entero recuerda hoy las canciones que marcaron generaciones, como 'Quisiera ser' o el inolvidable 'Resistiré', que se convirtió en símbolo de fuerza durante la pandemia. Con su partida, se marcha la mitad del legendario dúo, dejando un legado imborrable que seguirá vivo en su música y en la memoria de quienes lo quisieron.

Massiel
Última hora

Massiel, emocionada tras el fallecimiento de Manolo de la Calva: "Él era la alegría de la huerta, éramos muy amigos"

La muerte de Manolo de la Calva deja un vacío en sus seguidores. A sus 88 años, la mitad del Dúo Dinámico se marcha dejando todo un legado de música que hoy recordamos de la mano de Massiel.

Hablamos con la hija de Manolo de la Calva

La hija de Manolo de la Calva aclara la causa de su fallecimiento: "Lo que él tenía era un poco traicionero"

Sebastián Yatra, making of de La Voz

Entre risas y confesiones: así vivieron los coaches la grabación del tráiler de La Voz 2025

Toni Alba sobre Javier Lambán

Humorista denunciado por celebrar en redes la muerte de Lambán

