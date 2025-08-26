María del Monte lamenta la pérdida de Manolo de la Calva, del Dúo Dinámico: "Me he criado con sus canciones"

Manolo de la Calva, miembro del Dúo Dinámico junto a Ramón Arcusa, ha fallecido este martes a los 88 años. La noticia fue confirmada por Arcusa a través de las redes sociales oficiales del grupo.

El Dúo Dinámico se ha convertido en el himno de toda una generación y grandes artistas de nuestro país, como María del Monte, han crecido con su música. "Eran increíbles", recuerda, "nos pusieron a todos a bailar en momentos muy delicados de nuestro país".

Como dice una de las canciones del Dúo, 'El final del verano' nos deja una triste noticia con la pérdida de Manolo. "Nunca me gustó el final del verano", confiesa, lamentando la pérdida del artista.

El país entero recuerda hoy las canciones que marcaron generaciones, como 'Quisiera ser' o el inolvidable 'Resistiré', que se convirtió en símbolo de fuerza durante la pandemia. Con su partida, se marcha la mitad del legendario dúo, dejando un legado imborrable que seguirá vivo en su música y en la memoria de quienes lo quisieron.