Incendios en España
Ganaderos de León, desesperados ante la continuidad de los incendios: "Si no defendemos lo nuestro, no lo hace nadie"
Continúan los incendios en España y aumentan las detenciones. En León, el fuego sigue azotando con fuerza y algunos pueblos, como Santa Eulalia de la Cabrera, han tenido que ser desalojados.
El verano nos ha dejado un panorama desolador durante las últimas semanas. Los incendios han arrasado gran parte de Galicia, Extremadura o León, entre otros, y aún existen focos activos que tratan de sofocarse.
En Santa Eulalia de la Cabrera, un pueblo de León, el fuego avanza con fuerza y los vecinos temen por sus casas y sus recuerdos. Las llaman consumen las tierras cercanas y el viento amenaza con alcanzar el municipio.
Los ganaderos del pueblo critican la gestión de la Administración. "Estamos abandonados", advierte Jesús, "si no defendemos nosotros lo nuestro, no lo hace nadie".
Los vecinos aseguran que la única actividad que se ha llevado a cabo es la de desalojar el pueblo, pese a la negativa de personas como ellos. "No queremos, tenemos vacas", señalan. ¿Lograrán controlar los incendios que están arrasando sus tierras?
