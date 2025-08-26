Antena 3 LogoAntena3
¿Por qué les llueven las críticas al príncipe Guillermo y a Kate Middleton?: su última decisión no ha gustado a los británicos

La última noticia que han hecho pública el Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton no ha sido bien recibida por buena parte de la sociedad británica que observa con recelo los frecuentes cambios de domicilio de la pareja.

Críticas a los royals

Espejo Público
Publicado:

El príncipe Guillermo de Inglaterra, heredero al trono de Inglaterra, y su esposa, Kate Middleton, son los miembros más queridos de la realeza británica, por delante de los propios reyes, Carlos III y Camila. Sin embargo una serie de decisiones han hecho que su popularidad descienda.

El periodista Nando Escribano ha explicado las razones en el plató de Espejo Público. La última mudanza que han decidido emprender 'William Y Kate', su tercer traslado y cuarta reforma, no ha sido bien recibida por una parte considerable de la opinión pública del Reino Unido.

Atrás han quedado los tiempos de la enfermedad y convalecencia de Kate, pero lejos quedan también aquellos en los que las críticas a la pareja eran inexistentes. Esto ahora ha cambiado. El motivo: su decisión de mudarse otra vez.

En el año 2013, cuando nació su primer hijo, los duques de Cambridge residían en un ala del Palacio de Kengsington, al que sometieron a una reforma que costó más de 5 millones de euros, que corrió a cargo de los contribuyentes británicos, según explicaba el periodista.

Dos años después la reina Isabel II les regaló la mansión de Anmer Hall, situada a varias horas del centro de Londres, pero menos de una década después, ya en 2022, tomaron la decisión de trasladarse a las proximidades del Castillo de Windsor, concretamente a 'Adelaide Cottage', que también fue reformada para dejarla a gusto de 'los royals preferidos', en esta ocasión con un coste de más de 2 millones de euros.

No termina ahí el cambio de aires del príncipe Guillermo y Kate Middleton, quienes ahora, según informaba el periodista, sería principalmente ella la que ha propiciado una nueva mudanza porque ésta, su última residencia, le recuerda demasiado al tiempo que padeció el cáncer que dejó atrás.

"Antes de Navidad se mudarán a 'Forest Lodge'", ha afirmado Nando, movimiento que irá acompañado de una nueva remodelación que implica el gasto de otros 2 millones de euros pese a haber sido reformada recientemente.

Todos estos vaivenes han terminado por consumir una buena dosis de la paciencia de los súbditos del Reino Unido, que no se cortan a la hora de trasladar su malestar, y dudan incluso de la propia pareja, que ha asegurado que incluso cuando sean reyes permanecerán en esta casa de 8 habitaciones, pista de tenis, estanque o establo, entre otras instalaciones.

