Entre risas y confesiones: así vivieron los coaches la grabación del tráiler de La Voz 2025

El espectacular tráiler de La Voz 2025 ya ha conquistado a la audiencia, pero el rodaje también dejó momentos inolvidables para los coaches. El making of muestra cómo se grabó la promoción, que da el pistoletazo de salida a la nueva temporada, en la que Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika lo dejan todo para acudir a la llamada del programa.

Eva González resume la idea central: “Hay una llamada muy importante. Cada uno está en una punta del mundo y reúno al equipo para empezar una nueva temporada”.

Los coaches nos cuentan más detalles: “Es un poco como la vida misma”, asegura Malú; “Nos llaman porque tenemos que acudir a La Voz de una manera urgente”, apunta Pablo López; mientras que Yatra lo tiene claro: “La Voz es nuestra prioridad, donde sea que estemos lo dejamos todo tirado”.

Durante la grabación tampoco faltaron las risas. “Lo hacemos por separado, aunque creo que Mika ni siquiera hace lo de la montaña”, bromea Pablo López. El propio Mika, que se estrena como coach esta temporada, confiesa: “Es un enorme placer. Es una de las cosas más divertidas que he hecho”.

“Me lo estoy gozando, ha sido muy divertido”, añade Sebastián Yatra. Y Malú concluye: “Nos sentimos actores por un día”.

¡Descubre en el vídeo de arriba cómo se grabó el traíler de La Voz!