El lunes a las 21:45
El Hormiguero despliega su alfombra roja para presentar su nueva temporada
La nueva temporada de El Hormiguero comienza el lunes a las 21:45 en Antena 3 y ya nos han dejado ver unas pinceladas de la película que dará el pistoletazo de salida al programa presentado por Pablo Motos.
La nueva película de El Hormiguero ha desplegado su alfombra roja para que todas las estrellas desfilen por ella. Emilia, Edurne, Sebastián Yatra, Alaska y Mario Vaquerizo, Leiva o Javier Cámara bromeando con Rafael Nadal son algunos de los famosos que van pasando por la nueva película de El Hormiguero.
Una nueva temporada llena de sorpresas y con grandes artista nacionales e internacionales que comienza el lunes a las 21:45 en Antena 3.
