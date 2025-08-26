Antena 3 LogoAntena3
El lunes a las 21:45

El Hormiguero despliega su alfombra roja para presentar su nueva temporada

La nueva temporada de El Hormiguero comienza el lunes a las 21:45 en Antena 3 y ya nos han dejado ver unas pinceladas de la película que dará el pistoletazo de salida al programa presentado por Pablo Motos.

El Hormiguero despliega su alfombra roja para presentar su nueva temporada

Carmen Pardo
Publicado:

La nueva película de El Hormiguero ha desplegado su alfombra roja para que todas las estrellas desfilen por ella. Emilia, Edurne, Sebastián Yatra, Alaska y Mario Vaquerizo, Leiva o Javier Cámara bromeando con Rafael Nadal son algunos de los famosos que van pasando por la nueva película de El Hormiguero.

Una nueva temporada llena de sorpresas y con grandes artista nacionales e internacionales que comienza el lunes a las 21:45 en Antena 3.

Álex García en el tanatorio

Las primeras imágenes de Álex García, expareja de Verónica Echegui, en el tanatorio: "Ha pasado numerosas horas al lado del féretro"

Jorge Muñoz

Antonio Tejado, a la espera de la valoración del juez tras el asalto a la casa de María del Monte

Críticas a los royals

¿Por qué les llueven las críticas al príncipe Guillermo y a Kate Middleton?: su última decisión no ha gustado a los británicos

¡Rumbo a las Canarias! Laura resuelve el panel final de La ruleta de la suerte y se lleva 5.400 euros
Mejores momentos | 26 de agosto

¡Rumbo a las Canarias! Laura resuelve el panel final de La ruleta de la suerte y se lleva 5.400 euros

¿Resolver o ir a por el bote? El dilema de Laura que le puede costar la gran final
Mejores momentos | 26 de agosto

¿Resolver o ir a por el bote? El dilema de Laura que le puede costar la gran final

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Charo y Lola Reina para celebrar el centenario del nacimiento de su madre Juanita
ENTREVISTA

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Charo y Lola Reina para celebrar el centenario del nacimiento de su tía Juanita

Figura imprescindible de la copla, Juanita Reina conquistó al público con su voz, su fuerza escénica y su profundo amor por Sevilla. Hoy, nos visitan sus sobrinas para hablar un poco más en profundidad de la artista. ¡No te pierdas su entrevista a partir de las 17:00!

Lorenzo sorprende a Jorge Fernández en su presentación: “Soy tu alter ego”
Mejores momentos | 26 de agosto

Lorenzo sorprende a Jorge Fernández en su presentación: “Soy tu alter ego”

El profesor de inglés ha revelado que juega a La ruleta de la suerte con sus alumnos... ¡y le toca a él ser el presentador!

Arguiñano: receta de falda de ternera con pimientos morrones, una carne nutritiva, baja en grasa y con mucha proteína

Arguiñano triunfa con su falda de ternera con pimientos morrones

Okupas en Leganés

Una vecina de Leganés explica el infierno que están viviendo con los okupas de un edificio: "Es un sinvivir. Me da miedo salir al patio"

Coliflor en ajopollo, de Karlos Arguiñano: "Una receta barata y muy socorrida"

Karlos Arguiñano sorprende con su coliflor en ajopollo

