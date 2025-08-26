¡Rumbo a las Canarias! Laura resuelve el panel final de La ruleta de la suerte y se lleva 5.400 euros

Tras una decisión acertada en el panel con bote, Laura ha llegado a la gran final con 2.400 euros y un paso más cerca de lograr su viaje a las Maldivas.

En la parte final del programa, la joven ha tenido que resolver el panel con el tema gentilicios. Al principio no le ha gustado mucho, y Jorge Fernández lo ha notado. “Nunca os gustan los temas que os doy en el panel final”, le ha reprochado el presentador entre risas.

Sin embargo, hoy la suerte estaba del lado de Laura. Ha logrado resolver el panel con tiempo de sobra, llevándose 5.400 euros a casa. Pero antes de irse ha dejado claro que va a añadir una parada a su viaje: las Islas Canarias. “No hay como no hacerlo teniendo en cuenta la respuesta del panel”, ha comentado el presentador.

¿Cuáles eran los gentilicios del panel relacionados a las Canarias?