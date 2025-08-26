Antena 3 LogoAntena3
Massiel, emocionada tras el fallecimiento de Manolo de la Calva: "Él era la alegría de la huerta, éramos muy amigos"

La muerte de Manolo de la Calva deja un vacío en sus seguidores. A sus 88 años, la mitad del Dúo Dinámico se marcha dejando todo un legado de música que hoy recordamos de la mano de Massiel.

Manolo de la Calva, quien junto a Ramón Arcusa formaba el Dúo Dinámico, ha fallecido hoy a los 88 años a causa de una fibrosis pulmonar. Era precisamente el propio Arcusa quien anunciaba la triste noticia por las redes sociales del grupo.

Su fallecimiento ha conmocionado a todo el país, que bailó durante años al ritmo de 'El final del verano', 'Quisiera ser' o el famoso 'Resistiré' que nos acompañó durante la pandemia. Hoy, todas esas canciones tienen un tinte más triste.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con la cantante Massiel, que tuvo el placer de conocerles y de cantar en Eurovisión el famoso tema compuesto por el Dúo 'La, la, la'. "Yo me hice muy amiga de Manolo, él era la alegría de la huerta", nos cuenta.

La artista asegura que se quedará con lo buena persona que era Manolo. "Siempre que me veía me decía algo bonito, era una bella persona", recuerda Massiel, muy emocionada.

La mitad del Dúo Dinámico se marcha dejando un legado imborrable, que hoy está más presente que nunca, en especial en su familia y en todos aquellos que le conocieron.

Fallecido hoy a sus 88 años, Manolo de la Calva fue durante más de 6 décadas la mitad del Dúo Dinámico. Hoy, sus familiares, amigos, y su compañero Ramón Arcusa, lamentan su triste pérdida.

