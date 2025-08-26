Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 379

Marta comunica una desgarradora noticia a las chicas: "Fina se ha marchado"

Carmen, Claudia y Gema se quedan muy afectadas al enterarse de que Fina se ha ido.

Marta comunica una desgarradora noticia: “Fina se ha marchado”

Marta ha llegado a la tienda con el corazón encogido. Carmen, Claudia y Gema la han recibido con normalidad, hasta que después de algunas preguntas, Marta ha soltado la noticia: Fina se ha marchado.

Carmen y Claudia no han podido creer lo que estaban escuchando. ¿Cómo era posible que se hubiera ido sin despedirse?

Marta, intentando mantener la calma, les ha explicado que la fuga de Santiago, el hombre que agredió a Fina, la había hecho tomar esta decisión. Lo que ninguna sabe es que Pelayo ha sido el que ha provocado esta precipitada marcha...

Gema, que desconocía toda la historia, se ha mostrado incrédula al saber que Fina había sido víctima de una agresión y una falsa denuncia. Marta, sin querer contarles la verdad, ha terminado diciendo que ella misma le aconsejó marcharse… a París.

Claudia, destrozada, le ha pedido a Marta que, si logra hablar con Fina, le diga cuánto la echan de menos. Marta, conteniendo la emoción, ha prometido hacerlo. ¿Será esta una despedida definitiva o una separación temporal?

