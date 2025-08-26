Las primeras imágenes de Álex García, expareja de Verónica Echegui, en el tanatorio: "Ha pasado numerosas horas al lado del féretro"

Las cámaras de Más Espejo acudían hasta la puerta del Tanatorio La Paz en Madrid, donde, durante la mañana del martes 26 de agosto, se han reunido los familiares y conocidos más allegados a Verónica Echegui. La actriz fallecía el pasado domingo a los 42 años a causa de un cáncer con el que lidiaba desde hacía tiempo en la intimidad.

El cariño de sus compañeros de profesión

Desde que se hizo pública la noticia, numerosas personalidades se pronunciaban al respecto poniendo en valor su talento para la actuación, además de su brillante personalidad. Hasta el tanatorio se acercaba el director y actor Daniel Guzmán, que aseguraba que tenían un proyecto juntos entre manos, pero "ella me pidió que fuera muy discreto". "Era una persona muy especial, auténtica, de su generación la más talentosa y con una personalidad única", decía emocionado.

La actriz María Adánez también expresaba ante los medios que es "una grandísima pérdida, se ha ido una de las grandes actrices de este país". Cayetana Guillén-Cuervo, Pablo Carbonell, Carlos Olalla y Fernando Méndez-Leite eran otros de los que acudían hasta allí.

Álex García más cerca que nunca

Sin embargo, la presencia más comentada era la de Álex García, quien fue pareja de Verónica durante 13 años y con quien en los últimos 2 compartía una bonita amistad. Ambos se conocieron en el rodaje de la película 'Seis puntos sobre Emma' y trabajaban muy bien juntos. Así lo hacía saber el actor en 2017, cuando se emocionaba al compartir con la prensa que tenían mucha conexión: "Lidiamos muy bien el uno al otro, nos equilibramos muy bien". Para él, los proyectos en los que estaban juntos crecían y mejoraban totalmente.

Fueron una pareja muy discreta tanto durante su relación como en el momento de la ruptura. Una discreción que ahora también tomaba Alex, a quien veíamos por primera vez desde que se conoció la noticia. Según la reportera del programa que se encontraba en el lugar, el actor estaba "cabizbajo y andaba por el pasillo junto a otros familiares de la actriz". Además, han podido conocer que "ha pasado numerosas horas al lado del féretro".

