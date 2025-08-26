Incendio
Última hora de los incendios en España: El fuego en Lugo obliga a activar el nivel 2 de emergencia provocando cortes ferroviarios
Sigue en directo las últimas novedades sobre los incendios forestales que arrasan el país
Publicidad
La situación de los incendios forestales en el noroeste de la península sigue siendo muy preocupante. En distintos puntos de Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura, el fuego avanza sin dar tregua, obligando a vecinos, bomberos y autoridades a enfrentarse a un panorama cada vez más complicado.
En Lugo, concretamente en la comarca de Quiroga, un incendio declarado en las últimas horas mantiene a la población en alerta máxima. El viento y las altas temperaturas han provocado que las llamas bajaran con rapidez por las laderas del monte, alcanzando zonas cercanas a viviendas. Durante toda la noche, los equipos de extinción han estado trabajando sin descanso, pero a primera hora de la mañana la situación aún permanece en nivel 2 de alerta.
Mientras que en Castilla y León, la batalla contra el fuego lleva ya más de tres semanas. En la provincia de León, donde parecía que algunos focos estaban controlados, en las últimas horas se han reavivado con fuerza, obligando a la Guardia Civil a evacuar a varios pueblos. Ya son ocho las localidades desalojadas. Muchos de los vecinos no quieren abandonar sus casas.
El incendio que se originó en Ourense hace 11 días sigue encendiendo todas las alarmas, ya que sus lenguas de fuego han cruzado la frontera hacia León y, más tarde, se han extendido hasta Zamora. A causa de ello, varias carreteras han tenido que ser cortadas, no solo por el peligro de las llamas sino también para facilitar la circulación de los equipos de emergencia. El fuego incluso ha alcanzado las vías del tren entre A Coruña y Ponferrada, interrumpiendo los servicios ferroviarios.
En Asturias se contabilizan cinco focos, de los cuales tres continúan activos. Los más preocupantes se localizan en Degaña, Genestoso y en Somiedo. Se calcula que en total las llamas ya han arrasado más de 6.000 hectáreas. El índice de riesgo de incendio en toda la región se considera hoy muy alto. Ante este panorama, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado que quiere mantener reuniones con los gobiernos de Galicia, Cantabria y Castilla y León, con el objetivo de coordinar mejor la respuesta ante emergencias forestales.
Mientras tanto, en Extremadura el incendio en Jarilla, considerado el más grave en la historia reciente de la región, ya está bajo control. Aun así, las consecuencias económicas son devastadoras, donde agricultores y ganaderos de la zona aseguran que las pérdidas superan los cinco millones de euros.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Última hora de los incendios en España: Incendio en Campillo de Ranas
Este lunes se encontraban trabajando en la extinción del incendio forestal-arbolado que afecta al término municipal de Campillo de Ranas, en Guadalajara un total de siete medios terrestres y 36 personas.
Última hora de los incendios en España: La Federación Rural Galega
La Federación Rural Galega ha confirmado que la situación respecto a los fuegos en Galicia deja "en evidencia" el "fracaso" por parte de la Xunta y de la política que emplean en contra de los incendios.
Última hora de los incendios en España: 3 fuegos activos en Asturias
Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, informó este lunes cual es la situación de incendios activos en el territorio de Asturias. Por el momento los equipos de extinción se están centrando en las zonas más altas y todavía existen tres fuegos activos.
Última hora de los incendios en España: Nuevo foco en Galicia
Este lunes, la ola de incendios activa en Galicia ha sufrido un pequeño repunte, puesto que se ha declarado un nuevo foco en A Pobra do Brollón (Lugo).
Última hora de los incendios en España: 8 pueblos desalojados en León
El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) Provincial de León ha tomado la decisión de desalojar ocho localidades más de la provincia, dada la situación en la que se encuentran los incendios de La Baña y de Garaño. La decisión se ha tomado en la noche del lunes, por su parte el incendio de Molinaseca se encuentra ahora en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1.
Última hora de los incendios en España: El fuego de Porto (Zamora) no da tregua
Durante la tarde del lunes, los vientos provocaron que el incendio forestal de Porto en Zamora se complicase teniendo que desalojas hasta seis poblaciones. Un total de diez cuadrillas de tierra, ocho autobombas y dos retenes de maquinaria han intentado extinguir el fuego durante la noche.
Fuentes del operativo de extinción han señalado a EFE que durante la noche se han unido cinco técnicos, una decena de agentes medioambientales y cinco dotaciones externas de bomberos urbanos.
Última hora de los incendios en España: Controlado el incendio en Jarilla
En Jarilla (Extremadura) el incendio ha sido controlado, el cual se ha considerado el más grave en la historia reciente de la región. Las llamas han arrasado miles de hectáreas de cultivos y pastos, comprometiendo la subsistencia de muchas familias.
A pesar de que los equipos de extinción han conseguido frenar el avance del fuego, la reconstrucción será lenta y difícil.
Última hora de los incendios en España: Asturias busca una cooperación para una respuesta efectiva
Una de las semanas más críticas se está viviendo en Asturias, con cinco focos reportados, tres de ellos aún activos y preocupantes en zonas como Degaña, Genestoso y Somiedo.
Las autoridades regionales buscan reforzar la cooperación con Galicia, Cantabria y Castilla y León, para que puedan coordinarse y tener suficientes recursos entre todos para mejorar la respuesta a emergencias tan graves.
Última hora de los incendios en España: Los vecinos no quieren evacuar
En León , han vuelto a cobrar fuerza en las últimas horas. Esta reactivación ha obligado a evacuar hasta ocho localidades donde muchos se niegan a abandonar sus casas.
El fuego ha provocado cortes de carreteras y las afectaciones a la red ferroviaria dificultan los desplazamientos y la labor de los servicios de extinción. Las llamas que comenzaron en Ourense, cruzaron hacia León y Zamora.
Última hora de los incendios en España: Nivel 2 en Lugo
En la comarca de Quiroga, Lugo, los habitantes han pasado las últimas horas en máxima tensión debido a un incendio que se extendió rápidamente, impulsado por rachas de viento y temperaturas récord.
Las llamas descendieron por las laderas con tal velocidad que los equipos de emergencia han permanecidos activos toda la noche. Varias viviendas han estado en situación de riesgo y la alerta nivel 2 permanece vigente a primera hora de la mañana, señal de que la amenaza está lejos de desaparecer.
Publicidad